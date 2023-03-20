Подрядная компания, которая возводила стену вокруг аэропорта в Тамчы, восстановит её за свой счёт. Об этом сообщил глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков.

«Предприятие “Кыргызстройсервис” заключило договор с частной подрядной организацией на выполнение ограждения вокруг международного аэропорта в Тамчы. 18 марта из-за сильного ветра на территории Иссык-Кульской области обрушилась стена участка, где не были завершены работы по бетонированию. Компания-подрядчик возьмет на себя все расходы и восстановит обрушившуюся стену», — сказал он.

По его словам, соответствующие работы в аэропорту уже начались.

«Отмечу, что компания “Кыргызстройсервис” тщательно проверит качество ограждающей стены и примет ее только в случае ее соответствия требованиям», — заключил Орунбеков.

О том, что сильный ветер повалил бетонное ограждение аэропорта в Тамчы стало известно от очевидцев, которые опубликовали видео в соцсетях. «Вот, как у нас строят», — сказал один из очевидцев, комментируя разрушение стены.

Масштабы последствий сильного ветра пока неизвестны, на месте работают сотрудники комиссии по гражданской защите.

Аэропорт в Тамчы открыли в августе 2003 года, но статус международного он приобрел в июне 2011. Тогда правительство вложило в его реконструкцию $80 млн.