Киберспортивная сборная Кыргызстана по PUBG Mobile заняла первое место на чемпионате мира 15th WE Championship IASI 2023 от IESF. Об этом сообщили в Федерации Компьютерного Спорта Кыргызстана (ФКС).

Кыргызстанцы обыграли 16 команд и выиграли $40 тысяч.



Турнир проходит в Румынии с 24 августа по 4 сентября, где кыргызскую сборную представили: Дияр Осмонов, Байтур Курманбеков, Бекнияз Рысалиев и Антон Генцельман.

Всего Кыргызстан на этом турнире был представлен по четырём дисциплинам: PUBG Mobile, Dota 2, eFootball 2023 и Tekken 7.



Сборная по Dota 2 заняла 3 место и выиграла $20 тысяч. Кыргызскую сборную по этой дисциплине представляли: Бакыт Эмилжанов, Кыялбек Тайиров, Руслан Темиралиев, Евгений Ри и Бектур Кулов.



В одиночных дисциплинах по eFootball 2023 и Tekken 7 кыргызстанцы «показали достойную и сильную игру, но им не удалось выйти из группы».

IESF — международная федерация киберспорта, занимающаяся развитием и поддержкой киберспортивного движения по всему миру. Они проводят соревнования и турниры по различным видам видеоигр начиная с 2009 года. Чемпионаты IESF проходят каждый год в разных хост-странах.