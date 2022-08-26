Юристы «Института Медиа Полиси» прокомментировали блокировку сайта 24.kg, работу которого временно блокировали, согласно закону о фейках.

По мнению правозащитников, произошедшее с 24.kg показывает, что закон «О защите от недостоверной (ложной) информации» является «административным ресурсом против СМИ, которые мониторят действия власти и раскрывают информацию, помогающую гражданам понять, как функционирует правительство».

«История полна случаев, когда власть обвиняла журналистов в том, что они освещают события в стране, считая их более опасными для страны, чем реальных врагов общества – коррупцию и непотизм во власти. Чем дальше власти отдаляются от правды, тем больше они будут ненавидеть тех, кто ее говорит. Этот так называемый закон не против фейков, этот закон против правды», – считают правозащитники.

Юристы отметили, что закон о фейках депутаты Жогорку Кенеша приняли с нарушениями.

«Во-первых, закон противоречит Конституции и нашим международным обязательствам, так как позволяет госоргану без суда и следствия, по прихоти чиновников нарушать права граждан, а значит не является легитимным. Во-вторых, его “приняли” с нарушением процедур, с позорной второй попытки, что снова констатирует его нелегитимность», – говорится в заявлении юристов.

По мнению «Института Медиа Полиси», закон работает нелегитимно, преследуя именно независимые СМИ. Они назвали это новым лицом цензуры для Кыргызстана, которое указывает на намерение установить государственный контроль над независимыми новостями.

Жалобу на 24.kg подал отель «Амбассадор» за информацию, которую они посчитали недействительной. Никто из чиновников не связался с предст авителями издания и не выслушал их версию. После дальнейшего разбирательства в Министерстве культуры решили отозвать решение о блокировке сайта.

Блокировка сайта Res Publica

Это не первый случай блокировки сайта СМИ в Кыргызстане согласно скандальному закону «О защите от ложной информации» (закону о фейках).

В июле главная редакторка сайта Res Publica Замира Сыдыкова сообщила, что их сайт заблокировали после публикации расследования о контрабанде в аэропорту «Манас».

«Это (блокировка сайта) стало возможным с принятием закона “О защите недостоверной информации”. Полномочия на это передали Министерству культуры. Со свободой слова отныне покончено», – писала она.

Сыдыкова сообщала, что Минкультуры заблокировало сайт 15 июня 2022 года на основании заявления экс-президента «Манас Менеджмент» Асана Токтосунова. Тот заявил, что о нем написали недостоверную информацию в двух расследованиях сайта о коррупции в аэропорту «Манас».

В Минкультуры тогда сказали, что к ним обратился сам Токтосунов с жалобой на «распространение ложной информации» о нем на сайте Res Publica. В министерстве добавили, что для них нет задачи выяснять ложная эта информация или нет.

«Согласно закону, если заявитель считает, что в отношении него была распространена ложная информация, он имеет право обратиться к начальнику сайта. Если они не реагируют, то они с заявлением обращаются к нам. На основании заявления мы направляем решение, чтобы они удалили информацию. Если информация не удалена следующее решение — приостановление работы сайта на два месяца без решения суда», – сказали в Минкультуры.

Скандальный закон о фейках

Скандальный закон «О защите от недостоверной (ложной) информации» президент Садыр Жапаров подписал 23 августа 2021 года.

Документ прописывает деанонимизацию пользователей интернета, а также блокировку сайтов без решения суда, если там будет опубликована ложная информация.

Еще до подписания закона против него выступали правозащитники, юристы и гражданское общество. Проект закона подвергся резкой критике, юристы отмечали, что он «грубо» нарушает конституционные права граждан на свободу слова, и устанавливает государственную цензуру в интернете.

Юристы, ознакомившись с переработанным законопроектом, пришли к выводу, что он подготовлен с нарушением закона «О Регламенте Жогорку Кенеша» и без выполнения указаний в возражении президента.

Кроме этого, сами нормы законопроекта «противоречат Конституции, международным договорам, нарушают права человека и устанавливают необоснованно дублирующие функции органов госвласти в условиях критического дефицита бюджета страны».

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