Сайт информационного агентства 24.kg заблокирован по решению Министерства культуры на два месяца. Решение принято согласно закону «О защите от ложной информации» (закону о фейках). Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный директор издания Асель Оторбаева.

По ее словам, жалобу в Минкультуры на 24.kg подал отель «Амбассадор» за информацию, которую они посчитали не соответствующей действительности.

«Мы, как законопослушные граждане и журналисты, чтущие Закон о СМИ, предоставили две версии инцидента, произошедшего в отеле. Но “Амбассадор” решил, что антипиар самому себе тоже пиар и накатал на нас жалобу», — написала она.

Оторбаева подчеркнула, что решение по блокировке сайта приняли быстро. При этом никто из чиновников не связался с представителями издания и не выслушал их версию.

«Не позвонили, не пригласили, ни задали вопросы. Они приняли решение без нас, за нашей спиной. Зато очень резво разослали всем провайдерам бумажку — заблокировать Когда я задала замглавы ведомства, курирующему реализацию закона о фейках, Чингизу Эсенгул уулу вполне резонные вопросы, он ответил, ну, я не знаю», — сообщила глава издания.

По словам Оторбаевой, решение о блокировке сайта приняла чиновница из Службы по регулированию и надзору в отрасли связи Министерства цифрового развития. Однако после дальнейшего разбирательства, написала Оторбаева, в Минкультуры решили отозвать решение о блокировке сайта.

«У части наших читателей сайт по-прежнему не открывается. Потому что долбануть по журналистам и свободе слова у клерков получается на раз-два. Чтобы отзыв дошел и закрутил госмашину в обратную сторону, на это им требуется гораздо больше времени — понимаете же, пятница, предотдыхательное настроение», — добавила она.

Оторбаева сделала два вывода из произошедшей ситуации, написав, что механизмов, как должен работать закон о фейках, все еще нет.

«Чиновники признаются, что соцсети они заблокировать не могут – Марк Цукерберг (глава компании Facebook) и прочие как-то не очень понимают, что от них хотят власти Кыргызстана. Если нас регулярно будут вот так вот дубово пытаться заткнуть, то мы просто уйдем в соцсети. Соцсети очень уважает президент. Он считает, что здесь реальные люди, реальная поддержка, реальная жизнь. Ок, значит будем работать в соцсетях. Рот нам Минкультуры и Минцифры не заткнет. Но от международного сообщества и правозащитных организаций получат полную порцию осуждения», — заключила глава издания.

На момент публикации материала со входом на сайт 24.kg возникают трудности.

Не первая блокировка

Ранее Миникультуры уже применяло закон о фейках и заблокировало на два месяца сайт Res Publica.

Главная редакторка сайта Замира Сыдыкова рассказала, что сайт заблокировали после публикации расследования о контрабанде в аэропорту «Манас».

Сыдыкова сообщила, что Минкультуры заблокировало сайт 15 июня 2022 года на основании заявления экс-президента «Манас Менеджмент» Асана Токтосунова. Тот заявил, что про него написали недостоверную информацию в двух расследованиях сайта о коррупции в аэропорту «Манас».

Сыдыкова отметила, что в расследовании они рассказали о коррупции, контрабанде и махинациях компании.

В Минкультуры тогда сообщили, что к ним обратился сам Токтосунов с жалобой на «распространение ложной информации» о нем на сайте Res Publica.

В министерстве добавили, что после его жалобы они обратились в Службу по регулированию и надзору в отрасли связи, где направили решение об удалении данной информации.

«В силу того, что сайт Res Publica никак не отреагировал и не удалил данную информацию, которая была опубликована в 2019 году, мы направили второе решение о приостановлении работы сайта. Это делалось согласно порядку об удалении данной информации, а также согласно закону о защите от недостоверной информации», – отметили в ведомстве.

При этом в министерстве заявили, что для них нет задачи выяснять, ложная эта информация или нет.

Скандальный закон о фейках

Скандальный закон «О защите от недостоверной (ложной) информации» президент Садыр Жапаров подписал 23 августа 2021 года.

Закон прописывает деанонимизацию пользователей интернета, а также блокировку сайтов без решения суда, если там будет опубликована ложная информация.

Принятый Жапаровым закон «О защите от ложной и недостоверной информации» — это переработанный вариант скандального проекта «О манипулировании информацией». Этот документ отправил на доработку с возражениями тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков.

После того, как президент вернул законопроект на доработку, о нем долгое время не упоминали. Но 31 мая 2021 года в парламенте создали группу для выработки согласованного варианта. Итогом всего этого стало то, что 28 июля 2021 года депутаты парламента приняли в трех чтениях проект закона.

Еще до подписания закона против него выступали правозащитники, юристы и гражданское общество. Проект закона подвергся резкой критике. Юристы отмечали, что он «грубо» нарушает конституционные права граждан на свободу слова и устанавливает государственную цензуру в интернете.

Юристы, ознакомившись с переработанным законопроектом, пришли к выводу, что он подготовлен с нарушением закона «О Регламенте Жогорку Кенеша» и без выполнения указаний в возражении президента.

Кроме того, сами нормы законопроекта «противоречат Конституции, международным договорам, нарушают права человека и устанавливают необоснованно дублирующие функции органов госвласти в условиях критического дефицита бюджета страны».