По факту смерти заключенного в СИЗО Оша возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Службы исполнения наказаний (СИН).

«Он (заключенный) прибыл в СИЗО-5 из изолятора временного содержания Ошского РОВД 22 августа и был помещен в карантинную камеру. При поступлении и освидетельствовании мужчина жаловался на проблемы с сердцем. Также у него были гематомы в районе бедер обеих ног», – сообщили в СИН.

В СИН рассказали, что вечером 24 августа сокамерники заключённого — 33-летнего уроженца Кара-Суйского района Ошской области — начали стучать в дверь, чтобы вызвать медперсонал. В тот момент мужчина лежал в камере без сознания.

По данным СИН, мужчину доставили в лечебное отделение СИЗО и попытались оказать первую помощь. Позже приехала скорая помощь и констатировала смерть заключённого.

По предварительным данным, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность. Возбуждено уголовное дело и проводится расследование.

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