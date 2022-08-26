Мэр Нарына Канболот Тутуев сообщил, что преподавателям, чьи ученики получат золотой сертификат на Общереспубликанском тестировании (ОРТ), подарят автомобиль. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

«Я верю, что эта инициатива будет стимулом для каждого учителя. По итогам следующего учебного года мы подарим автомобиль учителю, чей ученик получит золотой сертификат на ОРТ. Я сам проконтролирую поиск спонсорских средств, и чтобы это дело было доведено до конца», – написал Тутуев.

Вместе с тем мэр Нарына поздравил учителей с началом учебного года.