Жительница Таласского района рассказала, что её 17-летнюю дочь изнасиловали двое парней. Она рассказала, что сейчас её дочь беременна и лежит в больнице, а следствие никак не сдвинется с места.

В милиции сообщили, что дело возбудили 25 августа.

Мама девушки сообщила изданию «Турмуш», что заметила беременность дочери только 28 июня этого года. Как только стало известно об ее состоянии, девушка рассказала, что насилие в ее отношении совершили сыновья соседей.

Она добавила, что первый раз девушку изнасиловал в октябре 2021 года 17-летний парень, а второй раз в декабре его 16-летний брат.

«Взяла под руку дочь и пошла к соседям. Но, этот парень ушел в армию. Мы с его матерью сели и стали расспрашивать мою дочь», — сказала она.

По словам женщины, она в тот же день обратилась с заявлением в отделение милиции Таласского района. Она добавила, что в это время она перестала принимать пищу, общаться с людьми и заболела. Сейчас у нее перестала работать одна почка, не выходит моча — ее госпитализировали в отделение урологии.

«Она опорожняется с помощью специальной трубки. Проверив будущего ребенка [врачи] сказали, что он родится с инвалидностью. Парень, который довел мою дочь до такого состояния, [спокойно] ходит в селе. Столкнулись вот с такой ситуацией, которая даже не могла и во сне присниться. […] Уважаемые представители власти, прошу взять дело под свой контроль и проследить, чтобы оно сдвинулось с места», — сказала она.

В УВД Таласской области подтвердили, что мать девушки обратилась с заявлением 28 июня. Но, уголовное дело по статье «Изнасилование» было возбуждено только 25 августа, так как правоохранители ждали результатов экспертизы, которая подтвердила изнасилование.

Они обосновали это, тем, что назначенные экспертизы подготовили только сейчас. Подозреваемые не задержаны, следственные мероприятия ведутся. В милиции добавили, что девушка находится на 24 недели беременности.

Насилие в отношении детей

По данным МВД, в Кыргызстане с начала 2022 года зарегистрировали более 400 фактов насилия в отношении детей. Из этих 400 фактов, 55 случаев — насилие сексуального характера.

При этом количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет. Зачастую дела не доходят до суда, так как в большинстве случаев насилие в отношении детей совершается родственниками. Даже если семьи пострадавших решаются написать заявление, потом они его могут забрать, договорившись с родственниками.

Автор: Бакай Алмаз