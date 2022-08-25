25 августа у здания Министерства здравоохранения в Бишкеке митинговали сторонники бывшего министра Алымкадыра Бейшеналиева. Они требовали восстановить Бейшеналиева в должности.

фото: Апрель тв

Граждане вышли на акцию с плакатами: «Мы поддерживаем Бейшеналиева», «Алымкадыр агай достоин министерства здравоохранения», «Бейшеналиев должен вернуться к должности».

Митингующие отметили, что прокурор Курманкул Зулушев должен понести наказание за «незаконное задержание Бейшеналиева».

«Когда Бейшеналиев пришел, начались большие реформы. На его место пришел Касымбеков [Жаркынбек] и снова открыл учреждения, которые ранее закрывал Бейшеналиев. Как это понимать? Говорили, что сделают реформы в сфере здравоохранения, но ничего не изменилось. Очень важно, чтобы в эту сферу пришел Алымкадыр Бейшеналиев […]. Этого человека подвергают гонениям, арестовывают, не подпускают к должности», – сказал один из участников митинга.

Кроме того, митингующие обратились к президенту Садыру Жапарову и посетовали на то, что тот не слушает требования народа.

«Вы не выполняете требования народа. Алымкадыр Бейшеналиев после того, как его оправдали (Уголовные дела в отношении Бейшеналиева прекратило МВД – ред.), должен был вернуться к должности. Мы этого хотим», – сказал один из участников акции.

Дело Бейшеналиева

Алымкадыра Бейшеналиева задержали 2 июня. Затем в Генпрокуратуре сообщали, что в отношении чиновники заведено семь уголовных дел.

Тогда в надзорном органе отмечали, что одно дело заведено по статье «Коррупция», два дела возбуждены по фактам вымогательства взятки и четыре — по фактам злоупотребления должностным положением и заключения заведомо невыгодного контракта.

По данным прокуратуры, Бейшеналиев нанес ущерб государству в 1,5 млрд сомов при закупке вакцин для борьбы с коронавирусом.

Позже Садыр Жапаров сообщил о создании комиссии по изучению ситуации с задержанием чиновника. При этом президент отстранил Бейшеналиева от должности главы Минздрава на время следствия, а временным и. о. стал Жаркынбек Касымбеков.

После задержания Бейшеналиева водворили в СИЗО ГКНБ. Но уже 16 июня суд отпустил чиновника под домашний арест. Будучи в СИЗО, он также жаловался на проблемы со здоровьем.

16 августа адвокат Кайсын Абакиров сообщил о том, что МВД прекратило одно уголовное дело в отношении Бейшеналиева. По его словам, дело прекратили «в связи с отсутствием в действиях [Алымкадыра Бейшеналиева] состава преступления».

Первомайский райсуд Бишкека 18 августа восстановил в должностях трех сотрудников Минздрава, уволенных Бейшеналиевым.

Позже и.о. министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков опубликовал приказ о том, что Бейшеналиева 19 августа назначили директором детского реабилитационного центра «Алтын балалык».

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