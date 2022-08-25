В госучреждение «Унаа» прошел аукцион по продаже использованных и аннулированных регистрационных номерных знаков для авто. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Стартовая цена за 1 кг составила 90 сомов, победителем стал участник предложивший 99 сомов. По итогам аукциона общая сумма утилизировано алюминия составила 7 млн сомов. Всего «Унаа» продало более 74 тонн алюминия.

В «Унаа» рассказали, что продали аннулированные госномера на аукционе, чтобы не допустить их незаконного использования. Деньги, полученные с аукциона, перечислили в госбюджет.

Над материалом работала: Надежда Семенова