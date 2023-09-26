Глава информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков сообщил, что государственное учреждение «Унаа» выводят из структуры МВД и преобразуют в независимое агентство. Об этом он сообщил 25 сентября на своей странице в Фейсбук.

По словам Орунбекова, президент Садыр Жапаров уже подписал соответствующий указ. Глава информполитики также объяснил, что принесут такие изменения.

Как пояснил Орунбеков, теперь уже агентство «Унаа» откроет свои автошколы в Бишкеке, Оше и 40 районах по всей стране и будет обучать управлению разными видами транспорта.

«Старшее поколение, должно быть, хорошо знает принципы работы ДОСААФ во времена СССР, теперь они будут применяться в части освоения управления автомобилем. Начиная от легковых автомобилей и до грузовых автомобилей они будут оснащены соответствующим инвентарем, будет упор на практические навыки», — написал Орунбеков.

Кроме этого, планируется, что граждане смогут отправлять в районные автошколы своих совершеннолетних детей на трехмесячные курсы вождения, чтобы они научились правилам вождения.

«Решения о необходимости открытия автошкол на местах обосновано в первую очередь ростом количества ДТП, тем, что много водителей не знают ПДД, а также из-за неконтролируемой выдачи водительских прав. Таким образом, решением главы государства, в каждом районе будут открыты автошколы. Каждый желающий сможет пройти курсы, обучение и экзамены будут на контроле у государства. Без полного освоения ПДД и вождения автомобилем никто не сможет получить водительские права», — пояснил Орунбеков.

Глава информполитки отметил, что раньше были факты, когда родители покупали своим детям, достигшим совершеннолетия, водительские права вместе с машиной. Он добавил, что и сейчас есть факты, когда человек записывается на курсы и не может сдать экзамен на получение водительского удостоверения.

«Те, кто учился в союзные времена, хорошо знают, что не могли получить права, пока полностью не выучат правила вождения. Теперь государство возьмет под серьезный контроль вопрос управления транспортными средствами, будет обучать тем принципам, что и во времена СССР, и для этого создаст условия и позаботится», — заключил он.

Госучреждение «Унаа» передали в МВД в декабре 2022 года. Такое решение принял тогда президент Садыр Жапаров подписав указ «О неотложных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в КР».