Первомайский районный суд Бишкека 25 сентября рассмотрел ходатайство защиты члена партии «Бүтүн Кыргызстан» Замирбека Шамшидина уулу.

В пресс-службе суда «Клоопу» сообщили, что Шамшидина уулу заключили под стражу в СИЗО-1 Бишкека до 20 октября.

По словам адвоката Алманбета Бексултанова, в отношении Шамшидина уулу 8 сентября возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти». Позже, 13 сентября, эту статью заменили на статью «Массовые беспорядки».

О задержании Шамшидина уулу, сторонника депутата Адахана Мадумарова, стало известно 23 сентября. Тогда сообщалось, что его предположительно задержали сотрудники ГКНБ, однако спецслужба не предоставила официальную информацию.

Ранее МВД задержало лидера фракции «Бүтүн Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Ему предъявлено обвинение по статье «Государственная измена» по делу, связанному с протоколом об участке Төрт-Көчө на кыргызско-таджикской границе, который Мадумаров подписал в 2009 году в бытность секретарем Совбеза.

Суд заключил депутата под стражу в СИЗО ГКНБ до 24 октября.