Утром 26 сентября в Октябрьском райсуде Бишкека должны были пройти предварительные слушания по делу о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа». Однако судья перенесла заседание, потому что столичная прокуратура не предоставила копии документов, приложенные к исковому заявлению, стороне защиты.

В итоге судья обязала выдать документы и объявила перерыв. Следующее слушание назначено на 6 октября на 09:00 утра.

Зампрокурора Бишкека Алайбек Мамыров заявляет, что надзорный орган Бишкека подал иск на законных основаниях. По его словам, есть соответствующие документы, результаты экспертизы, на основании которых подается иск.

Юристка Фатима Якупбаева, защищающая интересы «Клоопа», сказала, что во многих общественных фондах, которые занимаются информационной деятельностью, не указано, чтобы они регистрировались как СМИ. По ее словам, подобная регистрация касается телевидения и печатных изданий.

Иск против «Клоопа»

28 августа стало известно, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В качестве причины иска названо – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Согласно иску, «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

По словам сооснователя «Клоопа» Бектура Искендера, иск о закрытии может быть связан с расследованием «Клоопа», в котором говорилось, что родственники президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева участвуют в строительстве в стране академии футбольного клуба «Барселона».

В защиту «Клоопа» выступили НПО, правозащитники и медиасообщество. Все они призвали власти Кыргызстана отозвать иск, прекратить преследование журналистов и давление на свободу слова.