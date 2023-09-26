В мэрии Бишкека сообщили о запуске муниципальной службы Eсо taxi. Градоначальнику Эмилбеку Абдыкадырову 25 сентября уже  презентовали первую партию машин Eсо taxi.

В мэрии рассказали, что проект «Муниципальное ECO TAXI» — это часть инициативы по развитию экологически чистого транспорта в Бишкеке. Он позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и уменьшить шумовое загрязнение.

В муниципалитете также рассказали о преимуществах, которые предоставляет Eсо taxi для водителей:

  • получение лицензии для поездки на электромобиле по выделенной желтой полосе, специально отведенной для «Муниципального Эко транспорта»;
  • возможность получить электромобили в лизинг;
  • стабильный и легальный заработок с автоподачей отчета в Налоговую.
  • возможность зарядки по спецтарифу в специально отведенных муниципальных электрозарядных станциях;
  • весь социальный пакет.

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