В мэрии Бишкека сообщили о запуске муниципальной службы Eсо taxi. Градоначальнику Эмилбеку Абдыкадырову 25 сентября уже презентовали первую партию машин Eсо taxi.

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В мэрии рассказали, что проект «Муниципальное ECO TAXI» — это часть инициативы по развитию экологически чистого транспорта в Бишкеке. Он позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и уменьшить шумовое загрязнение.

В муниципалитете также рассказали о преимуществах, которые предоставляет Eсо taxi для водителей: