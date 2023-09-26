Начальник управления по подготовке решений президента и Кабинета министров Айбек Джунушалиев вечером 25 сентября побывал в МВД.

По словам руководителя пресс-службы администрации президента Дайырбека Орунбекова, Джунушалиев в качестве свидетеля дал информацию по делу о вымогательстве денег от иностранного инвестора.



«Айбек Джунушалиев был не на допросе, а давал информацию в качестве свидетеля», — пояснил Орунбеков.



25 сентября в МВД сообщили о задержании трех граждан по подозрению в вымогательстве $200 тысяч у иностранного гражданина. Отмечалось, что подозреваемые прикрывались связями с высокопоставленными чиновниками. По данным СМИ, среди задержанных Толонбай Нурбаев, который занимался привлечением инвестиций для строительства города Асман на побережье Иссык-Куля.

Комментируя это задержание, пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев заявил, что расследование по этому факту поручил провести глава государства. Он напомнил, что в Кыргызстане нет «неприкасаемых» и любой в стране, кто запугивает инвесторов высокопоставленными связями и препятствует их работе будет задержан.