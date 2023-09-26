Первомайский райсуд Бишкека 26 сентября частично удовлетворил иск гостелеканала ЭлТР к независимому изданию «ПолитКлиника».



Как сообщили в самом издании, суд обязал издание дать опровержение некоторых слов, сказанных журналистом Тыныстаном Асыпбеком в программе «Детектор» в сюжете под названием: «Информация ЭлТР, что во время Садыра Жапарова не брали кредиты для энергетики — ложь».

Согласно решению суда «ПолитКлиника» должна дать опровержение словам: «”Я вам расскажу очередную ложь и манипуляцию со стороны ЭлТР”. “С октября 2020 года для энергетического сектора страны были взяты внешние кредиты”. “Журналисты [ЭлТР] распространили информацию, что во времена С. Жапарова для энергетической отрасли не было взято в долг ни одного сома, но это ложь”. “Иными словами, информация озвученная телеканалом ЭлТР, что во времена С. Жапарова не брали кредиты для энергетики является манипуляцией”».

Другие претензии ЭлТР к «ПолитКлинике» суд не удовлетворил. Помимо опровержения гостелеканал требовал за причиненный моральный вред 10 млн сомов — 7 млн от редакции и 3 млн от журналиста Тыныстана Асыпбека, который и был автором видеоматериала.

По словам юристов «ПолитКлиники», решение суда они получат через пять рабочих дней. Они сообщили, что вопрос о подаче апелляции на решение райсуда будет после анализа решении суда.



В ЭлТР пока не прокомментировали решения Первомайского райсуда Бишкека.

Гостелеканал ЭлТР подал в суд на «ПолитКлинику» в конце февраля 2023 года. Поводом для недовольства телеканала стал видеоматериал «Политклиники», в котором журналисты разобрали видеосюжет ЭлТР о том, что «При президентстве Садыра Жапарова на развитие энергетического сектора не было взято ни одного кредита».

Журналисты независимого издания утверждали, что информация в сюжете гостелеканала не соответствует действительности.

В ЭлТР посчитали, что «ПолитКлиника» своим материалом «подорвала репутацию сотрудников и телеканала» и потребовала, чтобы издание удалило видеоматериал и выпустило опровержение.

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