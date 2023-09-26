В аэропорту «Манас» в Бишкеке встретили кыргызских чемпионов мира по греко-римской борьбе среди мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта 26 сентября.

Фанаты и близкие встретили в аэропорту борцов Акжола Махмудова (весовая категория 77 кг) и Жоламана Шаршенбекова (весовая категория 60 кг), которые завоевали золотые медали на чемпионате мира в Сербии.

Чемпионат мира по борьбе в Сербии завершился 24 сентября. Сборная Кыргызстана по итогам турнира заняла третье место в общекомандном зачете. Кыргызстанские борцы завоевали три золотых медали, одно — серебро и взяли одну бронзу.

Золото завоевали Айсулуу Тыныбекова (до 62 кг), борцы греко-римского стиля Акжол Махмудов (77 кг) и Жоламан Шаршенбеков (60 кг). Серебро завоевала Айпери Медет кызы (76 кг), а бронзу взял борец вольного стиля Тайырбек Жумашбек уулу (61 кг).

Кроме того, у кыргызской сборной уже пять лицензий на Олимпийские игры в Париже 2024 года. Путевки завоевали борцы Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков, Айпери Медет кызы и пловец Денис Петрашов.