Общественное объединение «Гражданский союз» подготовило рекомендации по усилению защищенности женщин от насилия.



Они отметили, что «государственная система не смогла обеспечить защиту» женщине, которая пострадала от истязаний своего бывшего мужа в селе Селекционное Чуйской области. В связи с этим, считают в «Гражданском союзе», нужно искать «системные решения, чтобы гарантировать каждой женщине защищенность и обеспечить справедливое правосудие» в Кыргызстане.

Во-первых, по мнению экспертов, нужно установить юридическую ответственность за сталкинг (навязчивое преследование), с ужесточением наказания в случаях повторного преследования.

«Даже в случае отсутствия прямого физического посягательства, преследователь должен нести ответственность, что будет способствовать предупреждению более тяжких проявлений», — отмечают они.

Во-вторых, как считаю эксперты, нужно ввести уголовную ответственность за принуждение пострадавших к отказу от поддержания обвинения. Они отмечают, что анализ случаев гендерного насилия показывает, что «примирение сторон» нередко происходит с использованием угроз и шантажа в отношении пострадавших.

«При этом в случаях принуждения со стороны должностных лиц, осуществляющих досудебное производство и органов дознания, должно следовать более суровое наказание. Это позволит усилить защищенность пострадавших на стадии досудебного производства», — говорят в «Гражданском союзе».



В-третьих, эксперт говорят о необходимости совершенствования профилактических мер.



«Новое законодательство о профилактике вводит такое перспективное направление как виктимологическая профилактика. Однако алгоритмы действий виктимологической профилактики пока обтекаемы и по факту сводятся к выдаче временных охранных ордеров при семейном насилии. Этого недостаточно. Поэтому необходимо прописать порядок действий государственных структур по недопущению повторных случаев насилия и предоставлению психологической и иной необходимой помощи пострадавшим», — отмечают они.

Также эксперты говорят, что в каждом территориальном подразделении ОВД должны быть специалисты по оказанию помощи пострадавшим от семейного, сексуального и других видов гендерного насилия. Такие специалисты должны предоставлять психологическую помощь, осуществлять внутренний мониторинг за следователями и дознавателями ОВД в части их взаимодействия с пострадавшими и повышать потенциал личного состава в этой сфере. При этом они не должны напрямую подчиняться руководству территориального ОВД.

«Следовательно, такими специалистами должны быть преимущественно женщины, гражданские лица и лица с опытом предоставления психологической помощи или оказания социальной помощи», — говорят в «Гражданском союзе».

Семейное насилие в Кыргызстане

Домашнее насилие — это одна из главных проблем в Кыргызстане. Лишь по официальным данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане зарегистрировали 9 тысяч 880 фактов семейного насилия.

В 2021 году Кыргызстан занял 97-е место в глобальном индексе благополучия и безопасности женщин в мире, став самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.

С новой силой о проблеме семейного насилия начали говорить после случая в селе Селекционное Чуйской области, где 20 сентября милиция задержала мужчину по подозрению в истязании своей бывшей супруги.

Мужчина отрезал пострадавшей нос и уши, а также изрезал лицо. Врачи около восьми часов боролись за жизнь женщины и сейчас она в больнице. Ей предстоит еще несколько операций.



Это случай вызвал критику в адрес милиции и судей. Известно, что пострадавшая ранее обращалась в правоохранительные органы с заявлением на бывшего мужа из-за двух фактов изнасилования. В ГУВД Чуйской области сообщили, в первый раз женщина написала встречное заявление и поэтому суд прекратил разбирательство.

Однако двоюродная сестра пострадавшей опровергает это. Во второй раз, суд отпустил обвиняемого под пробацию. В Верховном суде сообщили, что действиям судьи будет дана соответствующая оценка.

В МВД в свою очередь сообщили, что глава ведомства Улан Ниязбаев взял под личный контроль это дело, чтобы «гарантировать объективное и всестороннее расследование уголовного дела».

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