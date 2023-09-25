Депутат Ырысбек Атажанов 25 сентября на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции потребовал от МИД обеспечить генконсулов водителями.



На заседании нардеп спросил у замглавы МИД Алмаза Имангазиева, есть ли водитель у генконсула Кыргызстана в Дубае. Чиновник ответил, что водитель недавно уволился и в генконсульстве всего пять человек.

«Нужно же решить вопрос с водителем. Если делегаты приедут, то [генконсул] сам должен выходить или будут какие-нибудь мероприятия? Не только в Дубае, но и другие генконсулы без водителей. Стыдно же. Что за министерство, если не может решить вопрос с водителем. […] Стыдно же без шофёра. Генконсулы же работают, мы должны их поддерживать. Решите этот вопрос», — обратился Атажанов к замминистру.

Также на заседании профильного комитета парламента стало известно, что Кыргызстан купит за границей здания для трех посольств.