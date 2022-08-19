Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Алымкадыр Бейшеналиев освобожден от должности министра здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Между тем издание «АкиПресс» сообщает, что Бейшеналиев назначен директором детского реабилитационного центра «Алтын балалык».

Дело Бейшеналиева

Алымкадыра Бейшеналиева задержали 2 июня. Затем в Генпрокуратуре сообщили, что в отношении чиновники заведено семь уголовных дел.

Тогда в надзорном органе отмечали, что одно дело заведено по статье «Коррупция», два дела возбуждены по фактам вымогательства взятки и четыре — по фактам злоупотребления должностным положением и заключения заведомо невыгодного контракта.

По данным прокуратуры, Бейшеналиев нанес ущерб государству в 1,5 млрд сомов при закупке вакцин для борьбы с коронавирусом.

Позже Садыр Жапаров сообщил о создании комиссии по изучению ситуации с задержанием чиновника. Сделал он это, по его словам, чтобы «узнать для себя справедливо» ли на министра завели уголовные дела. При этом президент отстранил Бейшеналиева от должности главы Минздрава на время следствия, а временным и. о. стал Жаркынбек Касымбеков.

После задержания Бейшеналиева водворили в СИЗО ГКНБ. Но уже 16 июня суд отпустил чиновника под домашний арест. Будучи в СИЗО, он также жаловался на проблемы со здоровьем.

16 августа адвокат Кайсын Абакиров сообщил о том, что МВД прекратило уголовное дело в отношении Бейшеналиева. По его словам, дело прекратили «в связи с отсутствием в действиях [Алымкадыра Бейшеналиева] состава преступления».

Первомайский райсуд Бишкека 18 августа восстановил в должностях трех сотрудников Минздрава, уволенных Бейшеналиевым.