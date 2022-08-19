Юристка и экспертка по конституционному праву Сания Токтогазиева заявила, что активисту Ырысу Жекшеналиеву необоснованно предъявили обвинения из-за критики действующей власти. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Токтогазиева разъяснила, что международные нормы о защите свободы слова никогда не допускают наказания за выражения мнений, не угрожающих нарушением безопасности правительства или подстрекательством других к насилию.

«Только в том случае, если такая речь направлена на фактическое подстрекательство к такому незаконному поведению, а рекомендуемое поведение является неизбежным или немедленным, речь может быть наказана», — подчеркнула она.

Экспертка также напомнила, что и ООН говорит, что недопустимо применять уголовное наказание или преследование журналистов, исследователей, активистов и правозащитников за распространение информации, представляющей общественный интерес.

«В случаем с Ырысом речь идет о ситуации вокруг месторождения Жетим-Тоо, что непосредственно представляет собой законный общественный интерес», — написала Токтогазиева.

По ее словам, есть тонкая грань между законной критикой, с одной стороны, и незаконным призывом к насилию и массовым беспорядкам, с другой. Токтогазиева пояснила, что человека можно осудить только в том случае, если будет доказано, что при конкретных обстоятельствах дела была вероятность, что речь должна привести к «неизбежным беспорядкам».

«Для квалификации таких призывов требуется, чтобы они были направлены не на гражданское неповиновение и критику власти, а на активные противоправные действия. Так вот в случае с Ырысом ничего из вышеперечисленных не имело место. В его действиях и постах нет состава преступления. Молодого 19-летнего парня преследуют за осуществление своих конституционных прав, а именно за критику власти!» — отметила она.

Кроме Токтогазиевой, ранее о задержании активиста высказался депутата парламента Дастан Бекшев. В своем телеграм-канале он сказал, что суд не должен был сажать блогера и предъявлять ему такие жесткие обвинения, потому что даже взрослые люди ошибаются.

Задержание активиста

Ырыса Жекшеналиева вызвали на допрос в МВД 14 августа из-за публикации архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook по вопросу месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области. В тот же день его задержали и водворили в ИВС.

16 августа по решению Первомайского райсуда столицы его водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. В отношении Жекшеналиева завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»).

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