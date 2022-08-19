Президент Садыр Жапаров разрешил китайской компании Zhоng Ji разработку в месторождении Солтон-Сары в Нарынской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев на своей странице в Facebook.

Султанбаев сообщил, что президент в июне текущего года посетил золоторудное месторождение в Солтон-Сары, изучил сложившуюся там ситуацию и встретился с местными жителями. По словам пресс-секретаря, Жапаров выслушал опасения нарынчан о том, что строительство дорог и инфраструктуры окажет негативное воздействие на природу.

«Однако, как вы сами видите, дороги уже давно проложены, начато строительство фабрики. Определено, что других работ, связанных с разрушением почвы, не будет, поэтому дано разрешение на разработку в месторождении Солтон-Сары. При этом компания будет ежегодно выплачивать компенсации местным жителям в размере 50 млн сомов. Сумма выплат будет увеличиваться после начала добычи золота. Также будет государственная доля», – написал Султанбаев.

Он отметил, что при разработке в месторождении цианиды не будут применяться, а аффинаж золота будет проводиться в Кара-Балте.

Как нарынчане выступали против добычи золота китайской компанией

Жители Нарына не раз выступали против добычи золота в месторождении Солтон-Сары китайской компанией Zhong Ji Mining.

Золото в Нарыне, а именно в Солтон-Сары, начали добывать еще в 1994. Тогда «Кыргызалтын» начал разрабатывать участок Алтын-Тор, который стал первым горным предприятием независимого Кыргызстана, построенным на свои деньги. Zhоng Ji стала второй компанией, получившей лицензию на разработку соседнего участка в Солтон-Сары.

Местные протестовали против разработки в Солтон-Сары еще в 2011-м, когда компания только начала разведывательные работы, но власти тогда замяли этот конфликт, проведя несколько круглых столов и дискуссий. Следующий конфликт произошел в 2018 году — местные заявляли, что компания загрязняет окружающую среду. А летом 2019-го сельчане обвиняли компанию в отравлении воды и гибели скота. Власти проверили и заявили, что виноваты сами местные — вовремя не сделали прививки скотине. Компания в качестве благотворительности выплатила деньги потерявшим скот чабанам и дело замяли.

Однако в 2019 году между инвесторами и местными жителями произошел очередной конфликт. Журналисты «Клоопа» ездили в Нарынскую область и делали об этом репортаж.

Местным не нравилось, что компания закрепила за собой участок еще в 2009 году, инфраструктуру они начали строить только в 2019 году, но за это время им удалось построить больше объектов, чем соседствующий ей «Кыргызалтын» успел построить за двадцать лет работы.

По мнению местных, китайцы портят окружающую среду, потому что строят слишком быстро и много. Они отмечали, что это место не только месторождение, но еще и джайлоо, на котором выпасают скот жители восьми окружающих сел. Кроме этого, местные жаловались, что китайские предприниматели загрязняют их землю и воду, а от этого погибают животные.

Так, 3 августа 2019 года на базе китайской компании произошла драка — двое местных парней против десятка сотрудников компании. По словам сельчан, они просто хотели попросить воды, а китайцы их жестоко избили. Китайская компания же говорила, что парни были пьяные, а их сотрудники просто защищались. Парни оказались в больнице, а на следующий день к руднику направились от 500 до 1000 мужчин, требующих закрытия предприятия.

Чтобы предотвратить стычки местных с рабочими приезжал полпред Нарынской области Аманбай Кайыпов, но жители требовали, чтобы китайцы покинули Солтон-Сары. Кайыпов пообещал сельчанам решить вопрос и уехал обратно в Нарын. Протестующие дали ему время до вечера.Однако никакой реакции ни от властей, ни от китайской компании так и не поступило. Тогда и полетел первый камень в китайскую сторону.

После стычек в Солтон-Сары правительство Кыргызстана временно приостановило работу китайской компании. Ее руководители вывезли своих сотрудников и технику обратно в Китай. МВД начало расследование августовских беспорядков.

Еще до конфликта Госэкотехинспекция находила 83 нарушения в работе компании и выписывала штраф на 448 тысяч сомов.

Представительница Госинспекции по ветеринарной безопасности в Нарынской области Кумара Исакова заявляла, что в июле 2019 погибло только 22 барана — в тушах двух из них обнаружили нитрат и мышьяк, остальные были чистыми.

Местные жители были уверены, что скот погибает из-за загрязненной воды в ручьях, стекающих на пастбища из участка Бучук, который разрабатывала китайская компания.