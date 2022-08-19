Кыргызский кикбоксер Азиз Бийхуров завоевал бронзу на Исламских играх солидарности в Турции. Об этом сообщили на сайте соревнований.

Фото: Кабар

Сообщается, что Бийхуров выступал в дисциплине «лоу-кик» в весовой категории до 57 килограммов.

В результате жеребьёвки он стал единственным спортсменом, который сразу же стартовал с полуфинала. Так, ему уже гарантировалась бронзовая медаль.

За выход в финал, Бийхуров бился против Хатипа Эмлека из Турции. Однако, спортсмен проиграл и завоевал бронзовую медаль. Так, в итоговой копилке Кыргызстана 31 медаль по 16 разным видам спорта: 8 золотых, 8 серебряных и 15 бронзовых.

Кыргызстан оказался на 9 месте в медальном зачете среди стран-участниц турнира и вошла в десятку сильных команд.

Официальное закрытие Исламских игр солидарности состоялось в Конье 18 августа.

Сам чемпионат длился с 10 августа по 18 августа. В нем принимали участие около четырех тысяч спортсменов из 54 стран. На играх разыграли 483 комплекта медалей по 20 видам спорта. В соревнованиях принимали участие 25 кыргызских спортсменов.

Исламские игры солидарности

Исламские игры солидарности — это междисциплинарная спортивная организация, проводимая Исламской спортивной федерацией солидарности (ISSF) и между странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества. Они проводятся для поддержки развития спортсменов исламской географии и повысить культуру братства и солидарности среди спортсменов. В государствах-членах к участию в играх допускаются и немусульманские граждане.

Первые Игры исламской солидарности прошли в Джидде (Саудовская Аравия) в 2005 году. Игры в Конье считаются пятыми по счету.

Следующие игры состоятся в 2025 году в городе Яундэ, в Камеруне.

Над материалом работал Кайрат Бердишалиев.