Госкомитет нацбезопасности задержал 52-летнего совладельца ОсОО «Умут и Ко» за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых устройств. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

В ГКНБ сообщили, что мужчину задержали во время розыска лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие. В комитете отметили, что на работе и дома мужчины провели санкционированные обыски.

«Обнаружена специальная техника “БРДМ-2” (бронированная разведывательно-дозорная машина) с боевым танковым пулеметом “Калашникова”, а также большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств (граната Ф-1), гладкоствольный (нарезной) и травматический оружия различного калибра, запрещенных в обороте», – сообщили в комитете.

В ГКНБ отметили, что мужчина «в повседневной жизни постоянно использует военную униформу (камуфляж) и имеет склонности к каким-либо проявлениям агрессии, что подталкивало его к приобретению и незаконному хранению вышеуказанного вооружения».

Случай зарегистрировали по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». Назначены экспертизы. Задержанного доставили в ГКНБ для следственных мероприятий.

Кроме БРДМ с пулеметом у задержанного при обыске нашли четыре ружья разных марок, предположительно боевую гранаты, автомат АКСУ и более 700 патрон разного калибра, а также разного рода амуницию.

Что еще изъяли у задержанного:

пулемет Калашникова танковый (боевой), установленный на БРДМ;

автомат АКСУ;

ружье марки «Сайга»

автомат марки «Вепрь»;

ружье марки «Сайга 12К»;

пневматическое ружье «Hatsan»

гладкоствольное ружье 12 калибра;

ружье марки «Вепрь»;

винтовка марки «Тигр»,

ружье марки «Fabarm»;

граната Ф-1 (предположительно боевая);

травматический пистолет марки «Форд»;