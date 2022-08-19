Госкомитет нацбезопасности задержал 52-летнего совладельца ОсОО «Умут и Ко» за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых устройств. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.
В ГКНБ сообщили, что мужчину задержали во время розыска лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие. В комитете отметили, что на работе и дома мужчины провели санкционированные обыски.
«Обнаружена специальная техника “БРДМ-2” (бронированная разведывательно-дозорная машина) с боевым танковым пулеметом “Калашникова”, а также большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств (граната Ф-1), гладкоствольный (нарезной) и травматический оружия различного калибра, запрещенных в обороте», – сообщили в комитете.
В ГКНБ отметили, что мужчина «в повседневной жизни постоянно использует военную униформу (камуфляж) и имеет склонности к каким-либо проявлениям агрессии, что подталкивало его к приобретению и незаконному хранению вышеуказанного вооружения».
Случай зарегистрировали по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». Назначены экспертизы. Задержанного доставили в ГКНБ для следственных мероприятий.
Кроме БРДМ с пулеметом у задержанного при обыске нашли четыре ружья разных марок, предположительно боевую гранаты, автомат АКСУ и более 700 патрон разного калибра, а также разного рода амуницию.
Что еще изъяли у задержанного:
- пулемет Калашникова танковый (боевой), установленный на БРДМ;
- автомат АКСУ;
- ружье марки «Сайга»
- автомат марки «Вепрь»;
- ружье марки «Сайга 12К»;
- пневматическое ружье «Hatsan»
- гладкоствольное ружье 12 калибра;
- ружье марки «Вепрь»;
- винтовка марки «Тигр»,
- ружье марки «Fabarm»;
- граната Ф-1 (предположительно боевая);
- травматический пистолет марки «Форд»;
- планшет марки «Sony» – 1 шт., ноутбук марки «HP»;
- патроны калибра 7,62 – 196 шт.;
- патроны калибра 5,45 – 423 шт.;
- патроны калибра 45 (для травматического оружия) – 59 шт.;
- патроны калибра 5,45 (холостые) – 21 шт.;
- патроны 12 калибра (для гладкоствольного оружия) – 120 шт.;
- патроны для гладкоствольного ружья в количестве 28 шт.;
- два мешка с пустыми гильзами 12 калибра;
- два магазина для патронов 12 калибра;
- пластиковый пакет с пустыми гильзами 12 калибра;
- 91 патрон 12 калибра для гладкоствольного ружья;
- патроны 9 мм – 150 шт.;
- цинк с патронами: калибра 7,62х54 – 3 шт., 7,62х34 – 19 шт.; 9 мм. – 12 шт., 9х19 – 7 коробок в количестве 1120 шт;
- дробь – 3 упаковки;
- две металлические пластины (предварительно от бронежилета);