Госкомитет нацбезопасности задержал 52-летнего совладельца ОсОО «Умут и Ко» за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатых устройств. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

В ГКНБ сообщили, что мужчину задержали во время розыска лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие. В комитете отметили, что на работе и дома мужчины провели санкционированные обыски.

Фото: Пресс-служба ГКНБ. 

«Обнаружена специальная техника “БРДМ-2” (бронированная разведывательно-дозорная машина) с боевым танковым пулеметом “Калашникова”, а также большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых устройств (граната Ф-1), гладкоствольный (нарезной) и травматический оружия различного калибра, запрещенных в обороте», – сообщили в комитете.

В ГКНБ отметили, что мужчина «в повседневной жизни постоянно использует военную униформу (камуфляж) и имеет склонности к каким-либо проявлениям агрессии, что подталкивало его к приобретению и незаконному хранению вышеуказанного вооружения».

Случай зарегистрировали по статье «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». Назначены экспертизы. Задержанного доставили в ГКНБ для следственных мероприятий.

Кроме БРДМ с пулеметом у задержанного при обыске нашли четыре ружья разных марок, предположительно боевую гранаты, автомат АКСУ и более 700 патрон разного калибра, а также разного рода амуницию.

Что еще изъяли у задержанного:

  • пулемет Калашникова танковый (боевой), установленный на БРДМ;
  • автомат АКСУ;
  • ружье марки «Сайга»
  • автомат марки «Вепрь»;
  • ружье марки «Сайга 12К»;
  • пневматическое ружье «Hatsan»
  • гладкоствольное ружье 12 калибра;
  • ружье марки «Вепрь»;
  • винтовка марки «Тигр»,
  • ружье марки «Fabarm»;
  • граната Ф-1 (предположительно боевая);
  • травматический пистолет марки «Форд»;
  • планшет марки «Sony» – 1 шт., ноутбук марки «HP»;
  • патроны калибра 7,62 – 196 шт.;
  • патроны калибра 5,45 – 423 шт.;
  • патроны калибра 45 (для травматического оружия) – 59 шт.;
  • патроны калибра 5,45 (холостые) – 21 шт.;
  • патроны 12 калибра (для гладкоствольного оружия) – 120 шт.;
  • патроны для гладкоствольного ружья в количестве 28 шт.;
  • два мешка с пустыми гильзами 12 калибра;
  • два магазина для патронов 12 калибра;
  • пластиковый пакет с пустыми гильзами 12 калибра;
  • 91 патрон 12 калибра для гладкоствольного ружья;
  • патроны 9 мм – 150 шт.;
  • цинк с патронами: калибра 7,62х54 – 3 шт., 7,62х34 – 19 шт.; 9 мм. – 12 шт., 9х19 – 7 коробок в количестве 1120 шт;
  • дробь – 3 упаковки;
  • две металлические пластины (предварительно от бронежилета);

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