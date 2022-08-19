Блогерку из Баткена Батмакан Жолболдуева 18 августа отправили под домашний арест. Об этом журналистке «Клоопа» сообщила ее адвокатка Назгул Суйунбаева.

По ее словам, такое решение принял суд Баткенского района. Следующее заседание по ее делу назначено на 8 сентября.

Дела Жолболдуевой

Батмакан Жолболдуеву задержали 28 марта в связи со смертью журналистки АКИpress Арзыгуль Галымбетовой. Сначала правоохранители начали досудебное производство по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Позже стало известно, что на нее завели еще три уголовных дела по статьям «Хулиганство», «Подделка документов», «Нарушение неприкосновенности». Её адвокатесса назвала эти дела безосновательными и связала их с деятельностью блогерки.

21 апреля Ошский городской суд рассмотрел меру пресечения Жолболдуевой и оставил ее под стражей до 26 мая.

Сама Жолболдуева сказала, что не согласна с обвинениями. Она не считает себя виновной в смерти журналистки Галымбетовой.

Адвокатка блогерки во время следствия заявила что причастность Жолболдуевой к гибели журналистки «не установлена».

Журналистка издания АКИpress в баткенской области Арзыгуль Галымбетова скончалась в ночь на 26 марта. По словам родственников журналистки, вечером ей стало плохо и ее доставили в больницу. В ту же ночь журналистка скончалась от остановки сердца.