Кыргызстанка Нурзат Нуртаева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе среди спортсменов не старше 20 лет (U-20). Об этом сообщается на официальном сайте United World Wrestling.

Нурзат Нуртаева. Фото: United World Wrestling Нурзат Нуртаева во время боя. Фото: United World Wrestling Нурзат Нуртаева во время награждения. Фото: United World Wrestling

17 августа спортсменка выступала в весовой категории до 68 кг, стартовав с 1/8 финала.

В первом поединке и в четвертьфинале Нуртаева одержала победу над соперницами из Молдовы и Италии.

В полуфинале она боролась со спортсменкой из Германии, и одержала победу со счетом 6:3.

Однако, в финальной схватке, спортсменка уступила сопернице из Японии, завоевав серебро. Таким образом, Нуртаева стала третьей спортсменкой в Кыргызстане, которая завоевала серебро в чемпионате мира по спортивной борьбе среди спортсменов не старше 20 лет. Ранее, Мээрим Жуманазарова в 2019 году и Кальмира Билимбек кызы в 2021 году удостоились серебряных наград.

Состав женской сборной Кыргызстана, которые участвуют на чемпионате мира по спортивной борьбе среди спортсменов не старше 20 лет (U-20):

до 53 кг — Арууке Кадырбек кызы;

до 57 кг — Сезим Жуманазарова;

до 62 кг — Бермет Нурдин кызы;

до 65 кг — Дилназ Сазанова;

до 68 кг — Нурзат Нуртаева.

Жуманазарова и Кадырбек кызы выбыли из борьбы за медали проиграв в первых и в четвертьфинальных поединках.

Уже сегодня будут известны результаты Нурдин кызы и Сазанова, которые борются за бронзовые медали.

Чемпионат мира по спортивной борьбе среди спортсменов не старше 20 лет (U-20) проходит в городе Софии, в Болгарии с 15 по 21 августа. Всего в нем принимают участие более 600 спортсменов из 15 стран мира.

Над материалом работал Кайрат Бердишалиев.

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