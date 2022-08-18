Спортсмен из Кыргызстана Аброр Хакимов завоевал бронзовую, а Адилет Улан уулу серебреную медаль по кикбоксу. Свои медали они получили на Исламских играх солидарности в Турции.

По данным Департамента физической культуры и спорта, Улан уулу участвовал в весовой категории до 60 килограммов по лоу-кик. Он одержал победу над соперником из Азербайджана. В полуфинале победил кикбоксера из Иордании. А в финале уступил спортсмену из Турции, заняв второе место.

Хакимов участвовал в весовой категории до 71 килограммов и занял третье место. В первом раунде он победил казахского спортсмена, во втором кикбоксера из Туркменистана и вышел в полуфинал.

В полуфинале Хакимов уступил спортсмену из Турции Аслану Айдину и забрал бронзу.

Кыргызстан поднялся на 9 место в общекомандном зачете среди стран-участниц турнира. Всего кыргызские спортсмены забрали 28 медалей.

Исламские игры солидарности стартовали 10 августа и продлится до 18 августа. В них принимают участие около четырех тысяч спортсменов из 56 стран. На играх разыграют 483 комплекта медалей по 20 видам спорта. В соревнованиях принимают участие 25 кыргызских спортсменов.