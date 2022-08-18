Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев торжественно открыл очередное новое здание ГКНБ и здание для членов Совета ветеранов спецслужб в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

В ГКНБ рассказали, что открытие состоялось 18 августа. В нем приняли участие глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, руководство комитета и личный состав управления.

Сообщается, что построенное здание полностью оснащено необходимой современной техникой для сотрудников.

В последний раз новое здание для органов национальной безопасности открывали в августе 2022 года. В церемонии открытия участвовал президент.

Садыр Жапаров на открытии здания сказал, что государство «принимает все необходимые меры», чтобы укрепить материально-техническую базу ГКНБ и обеспечить безопасность страны.

Кроме того, власти, по его словам, работают над созданием необходимых условий для сотрудников спецслужб, повышением их зарплат и обеспечением их жильем.

Ранее в мае этого года Жапаров уже принимал участие в открытии еще одного здания ГКНБ. Однако тогда не сообщалось, где оно расположено.

С сентября 2021 года в разных областях республики власти начали открывать новые здания ГКНБ. Всего с того времени по всей стране открыли 10 новых зданий для сотрудников спецслужб.

3 марта 2022 года в Бишкеке начали строительство академии ГКНБ.