Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает запретить размещать магазины и кафе на пляжах Иссык-Куля. Проект вынесли на общественное обсуждение.

В Кабинете министров отметили, что проект постановления разработали в рамках исполнения Указа президента «Об обеспечении права жителей населенных пунктов Иссык-Кульской области на доступ к пляжным зонам».

Госстрой также предлагает запретить на территории пляжной зоны:

проживание людей;

размещение складских помещений, точек торговли, общественного питания, бань и саун;

возведение парной на воде;

стирку белья, выгул и купание животных;

выход трубопроводов канализации;

спуск воды из бассейнов для купания.

Согласно документу, в стометровой зоне от уреза воды Иссык-Куля по всем парко-пляжным зонам предлагается предусмотреть спасательные вышки, ночное освещение, раздевалки, мусорные урны и благоустроенные скамьи. Площадь озеленения должна быть не менее 6 квадратных метров на одного человека с освещением в ночное время.

Также отмечается, что нельзя строить отдельные санаторно-курортные учреждения и учреждения отдыха без предварительной разработки генерального плана всего курорта или зоны отдыха, а также без проектов планировки территорий комплексов.

В мае президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому жители населенных пунктов Иссык-Кульской области с 1 июля 2022 года получили бесплатный доступ к пляжным зонам.