Госкомитет нацбезопасности выявил коррупционную схему по выводу денег из муниципального предприятия «Тазалык». Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По данным комитета, работники предприятия начисляли зарплаты сотрудникам, которые были в штате предприятия, но фактически не работали или были уволены и находились за пределами страны. Все выведенные деньги присваивали организаторы схемы.

«Один из ключевых фигурантов уголовного дела – работник “Тазалыка”, который являлся одним из зачинщиков прошедших акций протеста, в результате чего произошел сбой в налаженной работе предприятия. Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ», – сообщили в комитете.

В ГКНБ отметили, что возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями ответственными лицами «Тазалыка» при начислении зарплаты работникам предприятия.

11 августа сотрудники «Тазалыка» провели митинг на территории предприятия. Они были недовольны тем, что мэрия столицы передала работу по сбору мусора в Первомайском районе частной компании «Эко Профф».