В начале августа в кыргызском сегменте соцсетей распространилось видео, на котором невеста во время обряда нике (бракосочетания по канонам ислама) просит у жениха iPhone 13 в качестве «махра» (свадебного подарка).

Эта тема стала бурно обсуждаться пользователями. Одни говорили, что у девушки «нет воспитания, раз она беззастенчиво попросила дорогой телефон». Другие же утверждали, что в исламе мужчина, собирающийся жениться, обязан сделать будущей жене тот подарок, который она попросит.

Некоторые пользовательницы, обсуждая видео, написали, что получили махр, другие же заявили, что никогда не слышали о таком обычае, отметив, что их родители брали калың (подарок жениха родственникам невесты), а потом отдавали сеп (приданое).

Что такое махр?

Согласно суре Корана «ан-Ниса’» (Женщины) мужчина должен вручить своей невесте свадебный подарок: «Давайте своим невестам свадебный подарок в качестве безвозмездного дара!»

Сайт имама и богослова Шамиля Аляутдинова поясняет, что махр должен быть ценным и дорогостоящим.

«Во время заключения брака наименование подарка и его стоимость должны быть оговорены при свидетелях. Этот подарок не символизирует “приобретение жены”, это – лишь безвозмездный дар жениха невесте», – пишет Аляутдинов.

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК) журналисту «Клоопа» подтвердили, что махр – обязательный подарок жениха для невесты. Там также добавили, что махр можно вручить в день бракосочетания или отложить его преподнесение на некоторое время.

Обсуждая завирусившееся видео, пользователи также спорили об отличии и сходстве понятий «махр» и «калың». Второй термин обозначает подарок, который жених преподносит родственникам невесты, его также могут называть «выкупом».

В ДУМК сообщили, что махр – это название калыңа в исламе, а значит, эти понятия обозначают одно и то же. Однако, согласно Корану, махр вручается именно невесте, а не ее родственникам, и становится ее собственностью.

Путаница в понятиях «махр» и «калың» объясняется тем, что хоть ислам – это и единая религия, у нее есть свои отличительные особенности в разных регионах. В традиционном исламе в принципе нет понятия калыңа или калыма, в суре «ан-Ниса’» упоминается только махр. Калың или калым (тюркское слово даже по происхождению) – это традиция некоторых народов, проживающих в Центральной Азии, в Сибири и на Кавказе.

Теолог Кадыр Маликов говорит, что если средства от калыңа идут в пользу супруги, то он [калың] может считаться махром согласно исламу.

«Но [в Кыргызстане], бывает, так хитрят: [родители невесты] берут калың деньгами, а эти деньги [тратят], например, на свадьбу или оставляют себе. […] Калың, который по целям соответствует махру, тоже считается махром. А если нет – то это уже просто обычай», – поясняет Маликов.

Историк и публицист Тынчтыкбек Чоротегин также замечает, что махр, в отличие от калыңа – это подарок от жениха конкретно невесте, а не ее родственникам.

«Махр – это подарок или деньги, которые муж обязуется подарить в руки супруге. Ханафиты* размер махра оценивали суммой, равной стоимости как минимум 4,8 грамма золота. Максимальная стоимость не уточнялась», – рассказывает Чоротегин.

*Ханафиты – последователи од­ной из ос­нов­ных ре­ли­ги­оз­но-пра­во­вых школ (маз­хабов) в сун­нит­ском ис­ла­ме. Именно это толкование ислама в основном распространено в Кыргызстане.

Зачем нужен махр?

Кадыр Маликов говорит, что махр можно толковать как гарантированные средства, остающиеся у супруги в случае развода.

«Смысл махра – это экономическая гарантия независимости [супруги]. Чтобы в случае развода она могла самостоятельно, независимо от своей семьи, содержать себя и снова выйти замуж», – объясняет теолог.

Тынчтыкбек Чоротегин замечает, что в Кыргызстане многие женщины после развода сталкиваются с тем, что их бывшие мужья уклоняются даже от уплаты алиментов.

«В истории было много женщин, которые были замужем за европейскими миллионерами, а потом при разводе отсуживали себе миллионы. Какой молдо сможет рассказать историю о том, что какая-то женщина в Кыргызстане забрала у своего мужа-мусульманина большую сумму денег?» – рассуждает публицист.

По его мнению, права супругов должны защищать светские законы Кыргызстана.

«В то время, как некоторые чала молдо* постоянно поднимают тему махра, паранджи и многоженства, я хотел бы сделать им совершенно другое предложение: было бы здорово, если бы нынешнее поколение могло отпраздновать свадьбу без [калыма и приданого]», – отмечает публицист.

*Чала молдо – дословно: недомолдо

Есть ли у женщин Кыргызстана имущественная защита в браке?

Учитывая, что махр – это способ попытаться защитить женщину в случае развода, возникает вопрос о том, насколько вообще защищены имущественные права женщин Кыргызстана в браке.

В июле 2022 года Союз СМИ Кыргызстана с помощью опроса выяснил, что в подавляющем большинстве случаев (90%) недвижимость в республике принадлежит мужчинам.

В опросе приняли участие 700 семей – по 100 из каждой области страны.

46% из опрошенных ответили, что недвижимость в их семье оформлена на мужа, 36% – что на родителей. 6% оформили недвижимость на детей. И только 7% из опрошенных ответили, что имущество оформлено на жену.

Кроме этого, опрошенные отвечали на вопрос о том, кто в семье решает, как оформлять недвижимость. В 51% случаев это делали совместно все члены семьи, в 21% – родители.

Более четверти опрошенных (27%) ответили, что такое решение принимает муж единолично, и лишь в 1% случаев это делает жена.

В апреле специалисты рабочей группы ООН представили свой отчет о положении женщин и девочек в Кыргызстане. По их данным, Кыргызстан занимает 82 место из 162 стран по индексу гендерного неравенства.

Эксперты заявили, что в республике все еще сохраняются патриархальные взгляды, высокий уровень гендерного насилия, стереотипы и практика в отношении гендерных ролей, а также значительный разрыв между полами в экономическом участии. Подробнее о выводах этого отчета вы можете прочитать здесь.