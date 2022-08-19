Милиция нашла еще одного подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки в селе Лебединовка Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Фото: ГУВД Чуйской области.

В ГУВД рассказали, что задержали 26-летнего мужчину – его водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.

Ранее по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки задержали 20-летнего подозреваемого – его тогда водворили в ИВС.

«Будут исследованы все обстоятельства происшествия и приняты исчерпывающие меры виновным лицам в соответствии с законом», – отмечали в милиции.

Об изнасиловании 17-летней девушки стало известно 8 августа. Тогда мать пострадавшей рассказывала, что насилие в отношении ее дочери произошло в ночь с 6 на 7 августа. По ее словам, предположительно это были сотрудники кафе «Алтын Казына».

В ГУВД Чуйской области сообщали, что установили всех лиц по обстоятельствам дела, допросили их и назначили экспертизы. В итоге милиция возбудила уголовное дело по статье «Изнасилование».

По мнению правозащитницы Гульшайыр Абдирасуловой, наказание по этому делу должны понести «насильники, администраторы и владельцы ресторана и отеля».

«Двое парней всю ночь насиловали девочку в отеле возле ресторана “Алтын Казына”, которые являются сотрудниками этого ресторана. То, как спокойно отель впустил 17-летнюю девочку с двумя мужчинами, не спросив даже документы, толкает на мысль, что отель привык к такому явлению, а мужчины не в первый раз у них», – написала правозащитница.