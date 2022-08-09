В селе Лебединовка Чуйской области задержан 20-летний подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Его водворили в ИВС. Об этом журналистке «Клоопа» сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

«Будут исследованы все обстоятельства происшествия и приняты исчерпывающие меры виновным лицам в соответствии с законом», – отметили в милиции.

Об изнасиловании 17-летней девушки стало известно 8 августа. Тогда мать пострадавшей рассказала, что насилие в отношении ее дочери произошло в ночь с 6 на 7 августа. По ее словам, предположительно это были сотрудники кафе «Алтын Казына».

В ГУВД Чуйской области сообщали, что установили всех лиц по обстоятельствам дела, допросили их и назначили экспертизы. В итоге милиция возбудила уголовное дело по статье «Изнасилование».

По мнению правозащитницы Гульшайыр Абдирасуловой, наказание по этому делу должны понести «насильники, администраторы и владельцы ресторана и отеля».

«Двое парней всю ночь насиловали девочку в отеле возле ресторана “Алтын Казына”, которые являются сотрудниками этого ресторана. То, как спокойно отель впустил 17-летнюю девочку с двумя мужчинами, не спросив даже документы, толкает на мысль, что отель привык к такому явлению, а мужчины не в первый раз у них», – написала правозащитница.

Насилие в отношении детей

По данным МВД, в Кыргызстане с начала 2022 года зарегистрировали более 400 фактов насилия в отношении детей. Из этих 400 фактов, 55 случаев – насилие сексуального характера.

Среди 55 случаев сексуального насилия зарегистрировано: 19 фактов изнасилования, 5 попыток сексуального насилия, 23 попытки насилия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек, а также 8 фактов развратных действий.

При этом количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет. Зачастую дела не доходят до суда, так как в большинстве случаев насилие в отношении детей совершается родственниками. Даже если семьи пострадавших решаются написать заявление, потом они могут его забрать, договорившись с родственниками.