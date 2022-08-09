Напротив кафе «Гавайи» по трассе Бишкек — Токмок в Чуйской области насмерть сбили 6-летнего мальчика. Об этом журналистке «Клоопа» сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

По их данным, несчастный случай произошел вечером 7 августа. Ребенка, который внезапно выбежал на дорогу, сбил водитель Honda Stepwgn. Эта же машина затем врезалась в легковушку Kia Rio. Обе машины отвезли на штрафстоянку.

В результате аварии ребенок скончался на месте. По факту назначили экспертизы. Ведется следствие.

ДТП в Кыргызстане

В Кыргызстане с каждыми годом увеличивается количество аварий на дорогах. В 2021 году было зарегистрировано 7 437 аварий, что по сравнению с 2020 годом на 21,3% больше. В авариях на дорогах тогда погибли около 800 человек.

Журналисты аналитического портала CABAR.asia подсчитали, что за последние 10 лет в Кыргызстане в авариях погибли более 10 тысяч человек.

«В порядке 95% ДТП происходят по причине человеческого фактора, то есть водители допускают нарушения или не знают правил дорожного движения. Кроме того, большинство из них не соблюдают культуру поведения на дорогах», — говорил в сентябре 2021 года начальник ГУОБДД Азамат Исраилов.

В феврале 2022 года президент Садыр Жапаров поручил МВД вдвое сократить количество аварий на дорогах.