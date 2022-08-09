Из республиканского бюджета Бишкеку выделили 35 млн сомов для вывода малоимущих семей из бедности. Об этом 8 августа сообщил министр труда, соцобеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев во время встречи с мэром города Бишкек Эмилбеком Абдыкадыровым.

«Эти средства должны быть использованы для запуска 350 бизнес-проектов, которые должны способствовать выводу малоимущих семей из бедности», – сообщил министр.

По его словам, ведомство по всей стране реализовывает проект «Социальный контракт». В общем из бюджета для малоимущих семей в Кыргызстане, получающих пособие «Уй-булого комок», выделили 282 млн сомов.

Глава столичного муниципалитета добавил, что районные управления труда, социального обеспечения и миграции Бишкека уже проводят подготовительную работу по оказанию помощи и обучаются навыкам мониторинга над кандидатами, которые пройдут отбор на проект.

«Социальный контракт»

В пресс-службе мэрии города Бишкек сообщили, что «Социальный контракт» это соцпомощь в размере до 100 тысяч сомов на одну семью для развития собственного дела.

Отмечается, что «Соцконтракт» действует как соглашение о взаимных обязательствах между малоимущей семьей и территориальным подразделением.

Задачи проекта:

Привлечение свободного трудового потенциала семей на общественную полезную деятельность;

повышение социальной ответственности семей и снижение иждивенчества;

содействие развитию малого предпринимательства;

стимулирование создания новых рабочих мест.

Ежемесячное пособие «Уй-булого комок»

Уровень бедности в Кыргызстане

Результаты опроса Нацстаткома показывают, что уровень бедности в 2021 году по всей стране составил 33,3%. По сравнению с 2020 годом, уровень бедности увеличился на 8%.

За чертой бедности в 2021 году проживали 2 млн. 244 тыс. человек, из которых 62,7% – жители сёл. При этом в условиях бедности проживали 40,5% детей в возрасте до 17 лет, или 1 млн. 72 тыс. человек.

Журналисты «Башта» в июне 2022 года опубликовали выпуск, в котором рассказали, что основными причинами бедности в стране являются пандемия и война, которые уменьшили переводы мигрантов.

Над материалом работал Кайрат Бердишалиев.

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