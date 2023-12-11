Депутатка Надира Нарматова подвергла сомнению данные о бедности в Кыргызстане, обвинив НПО в искажениях. Об этом заявила сама депутатка, рассказывая о своей поездке в Женеву, где она приняла участие в международном семинаре о статистике бедности.

Сомнения у Нарматовой вызвали данные о бедности в Кыргызстане. По официальной статистике Нацстаткома, уровень бедность в стране составляет 33%, но Нарматова посчитала это неверной информацией от НПО.

«Там выступал эксперт по Средней Азии по имени Рафик […] Он дал неверную информацию, он приравнял нас [по уровню бедности] к Таджикистану, снова и снова расхваливая Казахстан и Узбекистан. Оказалось, это те же НПО, с которыми я борюсь, потому что они на этом деньги делают. Каждая страна им зарплату платит — кто больше заплатит, того и похвалят. Поэтому и появилась эта неверная информация [о 33% бедности]. Но я благодарна, что Назира из Нацстатком ответила на это и поставила его на место. Согласно ее статистике, Кыргызстан в числе первых [по преодолению бедности] и может быть примеров для остальных», — сказала Нарматова.

Вместе с Нарматовой на семинаре о бедности в Женеве возмущалась и другая депутатка Шарапаткан Мажитова. По ее словам, она и Нарматова пошли на это мероприятие как «символы сытости» Кыргызстана.

Не ясно могла ли Назира Керималиева, являющаяся заместительницей главы Нацстаткома, опровернуть данные, которые приводило ее же ведомство в отчете за 2018-2022 годы.

В этом документе говорится, что уровень бедности в Кыргызстане с 2018 по 2022 год увеличился с 22,4% до 33,3%. При этом из них 6% живет в крайней бедности. Это люди, которые не могут позволить себе продукты питания на минимально допустимом уровне. Для сравнения в 2020 году этот показатель был всего 0,9%.

Надира Нарматова — главная противница кыргызстанских неправительственных и некоммерческих организаций (НПО и НКО) и независимых СМИ, также она ругает тех, кто «продался ‎западным деньгам». С ноября 2022 года она активно продвигает так называемый статус «‎иноагента» в закон об НКО, который в случае принятия сильно усложнит работу правозащитников и журналистов.

При этом Нарматова как и многие коллеги не против «дружить» со странами Запада и ездить туда в командировки.

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