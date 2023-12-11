В Министерстве культуры сообщили «Клоопу», что с августа 2021 года по конец ноября 2023-го, ведомство получило 28 жалоб на СМИ по закону «О защите недостоверной (ложной) информации».

Как рассказали в Минкультуры, из них семь жалоб были возвращены по причинам удаления контента, отсутствия соглашений со службами поддержки соцсетей и т.д.

По трем жалобам было вынесено решение об удалении материалов с сайтов изданий aryba.kg и nazarnews.org. В рассмотрении одной жалобы было отказано. По итогам двух жалоб было вынесено решение о блокировке сайта изданий 24.kg и nazarnews.org, но затем решение было отозвано в связи с удалением материалов, ставших причиной для жалобы.

На основе трех жалоб были заблокированы на 2 месяца сайты respublica.kg, «Азаттыка» и «Клоопа».

Всего, по словам замглавы Минкультуры Чынгыза Эсенгул уулу, в 2023 году в Минкультуры поступило 77 жалоб на СМИ (не по закону о фейках). Он пояснил, что заявления были написаны по разным основаниям, а не только с целью принятия мер или блокировки каких-либо СМИ.

«Если гражданин или юридическое лицо хочет заявить, что медиа очерняет их репутацию, то в таком случае они могут с письменным заявлением обратиться к нам. Мы в течение 24 часов проводим мониторинг СМИ, на которое поступила жалоба. Если изложенное в заявлении оказывается действительным и подтверждается документами, то мы выносим через Министерство цифрового развития предупреждение», — чиновник.

Закон о фейках

Закон «О защите от недостоверной (ложной) информации» был подписан президентом Садыром Жапаровым в августе 2021 года. Согласно документу, власти могут без решения суда заблокировать любой сайт, где, по их мнению, публикуется фейковая информация.

Еще до подписания закона против него выступали правозащитники, юристы и гражданское общество. Юристы отмечали, что он грубо нарушает конституционные права граждан на свободу слова и устанавливает госцензуру в интернете.

После первых блокировок юристы «Института Медиа Полиси» заявили, что закон о фейках является «административным ресурсом против СМИ, которые мониторят действия властей и раскрывают информацию, помогающую гражданам понять, как функционирует правительство».

