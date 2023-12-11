Кыргызстан ухудшил позиции в рейтинге гражданских свобод альянса Civicus Monitor. Республика вошла в категорию «репрессивных» стран, где подавляются гражданские свободы.

Кыргызстан набрал в рейтинге Civicus Monitor 40 баллов из 100, перейдя из категории стран с частично закрытым гражданским пространством в категорию репрессивных.

«Статус гражданского пространства Кыргызстана сместился с «затрудненного» на «репрессируемое» из-за эскалации репрессий против гражданского общества и средств массовой информации, усиленных принятием репрессивных законопроектов», — говорится в докладе.

В частности, в организации отмечают инициированные властями законопроекты об НКО и СМИ, которые в случае принятия сильно затруднят работу независимых активистов, правозащитников и журналистов. Также они пишут, что число политически мотивированных уголовных дел возросло, что еще сильнее сузило пространство для выражения критических мнений.

В эту же категорию репрессивных стран вошел Казахстан с 27 баллами, а Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан назвали странами с закрытым гражданским пространством.

Авторы рейтинга заключили, что почти треть населения планеты живет в странах с закрытым гражданским пространством. По их словам, это самый высокий процент со времени первого отчета Civicus Monitor в 2018 году.

В Кыргызстане заметно усиливается давление на свободу слова и ужесточаются законы, в том числе, направленные против деятельности СМИ. Сайт «Клоопа» до сих пор заблокирован, вопрос о ликвидации «Клоопа» по иску столичной прокуратуры всё ещё актуален, а в парламенте хотят быстро принять закон «об иноагентах» идентичный российскому.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что «власти взяли курс на подавление критических голосов», упоминая давление на СМИ, НКО и гражданский сектор, а также задержания активистов.



Сейчас Кыргызстан занимает 122-е место во всемирном индексе свободы прессы, опустившись в 2023 году на 50 позиций.

Однако власти заявляют, что в республике никакого давления на СМИ и гражданскую позицию нет, что Кыргызстан привержен принципам верховенства закона, а права и свободы человека — одни из высших ценностей в стране.

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