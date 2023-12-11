Сотрудники ГКНБ 10 декабря задержали гражданина Б.Д.М. 1983 года рождения. По данным спецслужбы, он является пользователем аккаунта Ayman Manap в соцсети Фейсбук, который «на регулярной основе публиковал призывы к массовым беспорядкам и активному неподчинению законным требованиям представителей власти».

«Во избежание ответственности за свои деяния, задержанный прибегал к настройкам конфиденциальности, т.е. пользовался фейковым аккаунтом в фейсбуке. В ходе проведенных неотложных обысковых мероприятий по месту жительства подозреваемого изъяты его мобильное устройство, а также другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия», — рассказали в Госкомитете.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки».

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За последние полтора месяца это уже третий задержанный пользователь фейсбука по подозрению в «призывах к массовым беспорядкам».

13 ноября в ГКНБ сообщили о задержании 43-летнего мужчины, который по данным спецслужбы, под аккаунтом Адис Жумагулов «на регулярной основе публиковал призывы к массовым беспорядкам и активному неподчинению законным требованиям представителей власти». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки».

Через два дня в Госкомитете сообщили о задержании в Москве 37-летнего кыргызстанца, который якобы «публично призывал к организации массовых беспорядков и насильственному захвату власти». Его доставили в Кыргызстан и водворили в СИЗО Управления ГКНБ по Джалал-Абадской области. Как рассказали в Госкомитете, мужчина находился в межгосударственном розыске по уголовному делу, возбужденному по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти».

В Кыргызстане посты в соцсетях нередко становятся причиной для возбуждения уголовных дел по различным статьям. Например, гражданского активиста и блогера Алилета Балтабая приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновным в призывах к массовым беспорядкам. Сообщалось, что поводом для возбуждения уголовного дела стали посты Балтабая в фейсбуке.