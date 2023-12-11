В ГКНБ 11 декабря сообщили о задержании гендиректора рынка «Баткен-Комфорт» (ОсОО «Реконс»), его заместителя и кассира-бухгалтера.

В Госкомитете заявили, что на рынке выявлены «факты незаконного сбора денежных средств с арендаторов без создания каких-либо комфортных условий для ведения торговли, необоснованного повышения цен за аренду торговых помещений, уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере». По этому факту возбуждено уголовное дело.

По данным спецслужбы, руководители и бухгалтер-кассир рынка, осуществляли обманным путем ежемесячные незаконные сборы денежных средств за услуги охраны с каждого арендатора от 500 до 2 тысяч сомов, что составляла в год более 3 млн сомов.

«При том, согласно условиям договоров аренды, услуги охраны входили в стоимость арендных платежей. Указанными преступными действиями руководство рынка, уклоняясь от уплаты налогов, а также незаконно присвоив собранные с арендаторов денежные средства, не обеспечило соответствующих комфортных условий для торговцев и работников рынка. Более того, в августе 2023 года стоимость аренды руководством рынка была повышена на 33%. Также, были выявлены факты нарушения архитектурно-строительных норм и незаконного размещения торговых мест», — рассказали в ГКНБ.



Задержанных водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

По данным ГКНБ, фактическим владельцем рынка «Баткен-Комфорт» является бывший вице-премьер-министр страны и экс-депутат Аскарбек Шадиев. Бывший чиновник с 2018 года находится в бегах в США. В мае 2020 года Первомайский райсуд Бишкека признал Шадиева виновным в незаконном обогащении и приговорил его в общем к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафу в 60 тысяч сомов.

Сотрудники ГКНБ задержали руководителей рынка «Баткен-Комфорт» вскоре после заявлений главы спецслужбы Камчыбека Ташиева.

6 декабря он заявил, что государство может «вернуть» себе крупные рынки страны, если их владельцы не начнут создавать условия для торговцев, работающих там, а также не снизят арендную плату. Ташиев отметил, что у властей «хватит политической воли вернуть рынки государству», если их владельцы «не будут считаться с народом». Также он тогда дал поручение сотрудникам ГКНБ контролировать работу владельцев рынков. Он говорил, что силовики должны проверить стоимость аренды на рынках, кто владеет контейнерами и сколько за них получает.

А через два дня Ташиев поручил найти причастных к организации серии митингов торговцев рынков против обязательного применения контрольно-кассовых машин (ККМ).

На прошедших выходных стало известно, что ряд владельцев рынков решили снизить стоимость аренды торговых точек. На рынке «Дордой» ее планируют снизить на 50-60%, «Аламедин» готов предоставить скидку от 30 до 50%, «ЗимаЛетто» — на 25%, а «Оберон» — на 20%.