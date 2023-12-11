Президент Садыр Жапаров 10 декабря поздравил кыргызстанцев с 75-летием принятия Всеобщей декларации прав человека.

«Принципы международного права, в том числе в сфере прав человека, идеи, заложенные в декларации, соответствуют мировоззрению и образу жизни кыргызского народа. […] Сегодня 75-летний юбилей прав человека, и мне хотелось бы пожелать каждому человеку, взрослым и детям счастья и мирного неба над землей. Пусть каждый чувствует, что его права защищены. Ведь по сей день защита прав человека была и остается основной обязанностью нашего государства», — сказал Жапаров.

Заявление президента вышло на фоне отчетов местных и международных правозащитных организаций, в которых говорится об ухудшении ситуации с правами человека и свободой прессы. Связано это с задержаниями оппозиционных политиков, активистов и блогеров, запретом на мирные собрания и попытками закрытия независимых СМИ.

К примеру, Кыргызстан спустился с 72 на 122 место во Всемирном индексе свободы прессы, а правозащитники Freedom House в третий год подряд признали Кыргызстан «несвободным» государством.

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