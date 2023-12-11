Четыре рынка в Бишкеке снизили арендную стоимость торговых участков. Об этом сообщили сразу несколько СМИ.

По их данным, администрация рынков решила снизить арендную плату торговцам после их встречи с чиновниками, «в целях поддержки налоговой реформы Кабмина, для облегчения финансовой нагрузки и для планового перехода в цифровую экономику».

Сообщается, что «Аламединский рынок» предоставит скидку от 30 до 50 процентов на аренду торговых участков. Рынок «ЗимаЛетто» — 25 процентов, а «Оберон» — 20 процентов.

Аренду для торговцев снизили и на рынке «Дордой». По словам основателя рынка Аскара Салымбекова, арендная плата за земельные участки снизилась до 50-60 процентов. На оптовых рядах рынка стоимость аренды будет снижена в два раза, а на розничных – на 30%.

Салымбеков заявил, что «Дордой» поддерживает налоговую реформу кабинета министров Кыргызстана. Он добавил, что скоро начнутся работы по реконструкции «Дордоя»: будут построены дополнительные точки питания, туалеты и запущены новые автобусные маршруты.

29 ноября в Кыргызстане началась волна митингов торговцев, выступающих против изменения режима налогообложения, в частности против ККМ и отмены патента. На встречу к ним приезжал президент Садыр Жапаров, который решил продлить систему патентов до июля 2024 года. Встреча проходила на рынке «Дордой».

Он попросил администрацию рынка снизить стоимость аренды для торговцев, а в противном случае пригрозил ввести внешнее управление.

О том, чтобы снизить аренду для торговцев говорил и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он обратился к владельцам рынков и попросил снизить стоимость аренды, как минимум, в два раза.

Также глава ГКНБ заявил, что «владельцами торгово-рыночных комплексов по всей республике являются богатейшие люди страны, получающие колоссальные доходы от данной деятельности».





