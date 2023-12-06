Президент Садыр Жапаров заявил, что если митинги торговцев продолжатся, то власти введут внешнее управление на рынках. Такое заявление он сделал в интервью информагентству «Кабар».



В ходе интервью у президента спросили, будут ли оставаться безнаказанными те, кто «призывал выходить на митинги».

«Если они и дальше будут так призывать митинговать, мы решим их проблему за пять секунд. В лице правительства введем внешнее управление на рынках, так же, как внешнее управление было введено на “Кумторе”. Мы как можно скорее проведем ревизию. Если будем копать, то вскроется все имущество, большие суммы и им придется платить за все старое. Я сейчас сдерживаю силовые структуры и не довожу ситуацию до такого, потому что все они наши граждане. Сказал — дать им возможность. Мы даже приняли закон, чтобы не только торговцы-бизнесмены, но и бывшие и нынешние чиновники смогли легализовать свое имущество», — ответил Жапаров.

Он подчеркнул, что просит, чтобы никто не скрывал свои доходы, богатство и платил налоги. По его словам, никто не раскрыл свое имущество и он решил сделать это первым. «Скоро узнаете сколько у меня имущества», — добавил он.

Про переход на ККМ

По словам президента, среди противников использования контрольно-кассовых машин (ККМ) есть и сами налоговики. Так, президент сообщил, что до него дошла информация о том, что сотрудники Налоговой давали неправильную информацию торговцам и поэтому он решил лично встретиться с предпринимателями.

Глава государства заявил, что владельцы контейнеров на рынках берут за аренду от $3 тысяч до $13 тысяч, но не платят за это налоги.

«Есть и бывшие чиновники, у которых более десяти контейнеров. Вчера я получил информацию от общественности, что у судей, прокуроров и сотрудников ГКНБ есть контейнеры. На рынках в целом есть 20 тысяч контейнеров. Теперь мы хотим, чтобы эти богачи платили налоги, а бедных освободить от налогов и, по крайней мере, сделать их равными к тем, у кого средний доход», — сказал он.

Президент подчеркнул, что главная цель использования на ККМ — это вывести экономику из тени. В качестве примера он привел тот факт, что в несколько раз отличается статистика по объему товарооборта между Кыргызстаном и Китаем. Так, по статистике КНР, в Кыргызстан ввезены товары на $14 млрд, а по данным КР, товары пришли только на $4 млрд.

«Товары продают оптом и уходят, не заплатив налогов. Только внедрив ККМ, мы можем увидеть, сколько товаров циркулирует в стране», — отметил он.

Президент говорит, что сейчас он должен вмешаться в вопрос по внедрения ККМ.



«Вчера я дал задание. Давайте создадим комиссию, добавим членов комиссии от каждого рынка, не владельцев рынков или богачей с контейнерами, а обычных торговцев, а потом очень тщательно проработаем до 1 июля. Потом мы примем решение, внедрять ли ККМ или будем искать другой путь», — говорит он.

Про третьи силы

Объяснил президент и свои слова про то, что есть 3-4 группы, которые «используют торговцев, как инструмент» в целях «совершить революцию». По его словам, власти понимают обычных торговцев — «они вышли на митингb, чтобы решить свои проблемы».



«Есть те, кто планировал воспользоваться митингами. Это те, кто лишился работы, криминалитет. Они звонили друг-друга и договаривались между собой: “Идите этот рынок, идите на тот, выведите как можно больше людей”. Некоторые из них прислали своих людей. Все это было зафиксировано спецслужбами. Если спецслужба ради следствия решит, что это не секретно, то сообщит информацию. Поэтому я предупредил [торговцев рынка “Дордой”], чтобы ими не воспользовались третьи силы», — говорит президент.

Последние две недели торговцы различных рынков по всей стране выходили на митинги. На акции протеста выходили предприниматели в Бишкеке, Оше, Караколе, Таласе, Токмоке, Кара-Балте и Нарыне.

Главное требование торговцев — сохранить систему патентов, по которым они работают, отменить новые условия налогообложения, в том числе требования об обязательном использовании контрольно-кассовых машин (ККМ).

Патенты для торговли должны были прекратить свое действие с 1 января 2024 года, однако работу по ним президент решил продлить до 1 июля 2024 года.