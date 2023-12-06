Таможня «ликвидировала коррупционную схему» экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова, уволив десятки сотрудников, которые были связаны с ним. Об этом 6 декабря на пресс-конференции в нацинформагентстве «Кабар» сообщил председатель Таможенной службы Самат Исабеков.

По его словам, еще остались некоторые элементы этих «схем», с которыми на Таможне борются. Исабеков не сообщил, будут ли уволенных сотрудников привлекать к ответственности за коррупцию.

«Теперь нет клановой схемы, привязанной к одной семье, но остаются некоторые ее элементы. Против них идет борьба. Причина в том, что мы не можем постоянно находится рядом с [сотрудниками ГТС]. Некоторые случаи мы узнаем после того, как поступает соответствующая жалоба», — сказал он.

Также глава ГТС сообщил, что по итогам расследований с 2022 года с Таможни уволены 58 сотрудников, которые были связаны с Матраимовым и ОПГ.

По его словам, некоторые из них занимали высокие должности в ГТС, в том числе были заместители и главные инспекторы. Исабеков добавил, что работы в этом направлении продолжаются и пообещал дать дополнительную информации по ее итогам.

В начале ноября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев объявил об увольнении более 225 госслужащих за связи с бывшим замглавы Таможни Райымбеком Матраимовым и убитым кримавторитетом Камчы Кольбаевым. Ташиев отметил, что сейчас идет «чистка госорганов» и заявил, что «отныне в Кыргызстане не будет мафии Кольбаева и мафии Матраимова».



Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность замглавы Таможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.

В начале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы Таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в бюджет.

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