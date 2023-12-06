В УВД Первомайского района Бишкека сообщили о задержании 36-летнего подозреваемого в избиении незнакомой женщины.

В УВД рассказали, что пострадавшая обратилась в милицию 2 декабря. Она сообщила, что в тот же день около 20:30 неизвестный избил ее на Январской улице и скрылся.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» и задержала подозреваемого. Его поместили в ИВС, расследование продолжается.

До этого 14 ноября, в одном из торговых центров города Нарын неизвестный мужчина избил 20-летнюю девушку, стоявшую в очереди в банкомате.

Однако мужчину не стали задерживать, а отпустили после того, как он предоставил свидетельство об инвалидности с диагнозом «легкая деменция при эпилепсии». В милиции сообщили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» и по результатам расследования будет дана юридическая оценка.

В 2023 году Кыргызстан в Глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS Index) был вновь признан самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии и Кыргызстан занял 95-место среди 177 стран.