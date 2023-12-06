Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев отреагировал на серию митингов торговцев различных рынков по всей стране. Выступая на открытии нового здания Аламудунского райотдела УГКНБ по Чуйской области, он призвал граждан «не поддаваться на различные провокации».

А от самих «провокаторов», как сообщили в пресс-службе ГКНБ, Ташиев потребовал «не переводить социально-экономические вопросы в политическую плоскость».

Также глава ГКНБ заявил, что «владельцами торгово-рыночных комплексов по всей республике являются богатейшие люди страны, получающие колоссальные доходы от данной деятельности».



«Однако несмотря на то, что торговцы платят большие суммы, на большей части рынков не созданы элементарные условия. В этой связи, для облегчения работы торговцев, владельцам рынков в первую очередь необходимо будет снизить арендную стоимость, как минимум, в два раза», — сказал он, добавив, что мелких предпринимателей обеспечат контрольно-кассовыми машинами (ККМ).

Ранее с подобным заявлением выступал президент Садыр Жапаров. Выступая на встрече с торговцами рынка «Дордой» он заявил, что есть 3-4 группы, которые «используют торговцев, как инструмент». По его словам, они хотели «воспользоваться ситуацией» и «совершить революцию». Жапаров отметил, что у властей «есть вся информация», но кто готовился к подобному президент не раскрыл.

Торговцы различных рынков стали практически ежедневно выходить на акции протеста с 29 ноября. На митинги выходили предприниматели в Бишкеке, Оше, Караколе, Таласе, Токмоке, Кара-Балте и Нарыне.

Главное требование торговцев — сохранить систему патентов, по которым они работают, отменить новые условия налогообложения, в том числе требования об обязательном использовании контрольно-кассовых машин (ККМ).

На встрече с торговцами рынка «Дордой» президент пообещал продлить систему патентов для торговой деятельности до 1 июля 2024 года. Патенты для торговли должны были прекратить свое действие с 1 января 2024 года.