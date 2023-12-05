Президент Садыр Жапаров 5 декабря приехал на рынок «Дордой», где выслушал мнения торговцев, которые митингуют уже неделю.

На встречу с президентом собрались более 500 человек. Выступая перед ними, глава государства заявил о продлении системы патентов для торговой деятельности до 1 июля 2024 года. Патенты для торговли должны были прекратить свое действие с 1 января 2024 года.



«Я являюсь мостом между вами и правительством, которое было создано для того, чтобы в государстве был порядок. Я в течение двух дней изучил все и поручил оставить все (систему налогообложения — прим.ред.) без изменений. Я только вчера узнал, что сами налоговики еще не готовы», — пояснил он.

Также президент сообщил, что поручил рассмотреть вопрос о том, чтобы поднять товарооборот для налогообложения с 8 млн сомов до 15 млн сомов. Сейчас от уплаты налогов освобождаются реализаторы товаров или услуг населению, если они используют ККМ и при этом их годовой оборот не превышает 8 млн сомов.



Кроме того, Жапаров заявил о том, что есть некие силы, которые «используют торговцев, как инструмент».



«Они те, кто 30 лет делал революции и сейчас планирует совершить революцию, и жить как прежде. Это считанные силы. Вы сами не знаете, вы выходите [на митинги] и пытаетесь защитить свои права. Я вас понимаю […] Но у нас есть вся информация о том, кто готовился воспользоваться ситуацией, когда людей побольше будет. Есть такие 3-4 группы», — сказал он.

Слова президента торговцы восприняли возмущенными криками.



Ранее замглавы Налоговой службы Исламбек Кыдыргычов сообщил о том, что в первые шесть месяцев 2024 года будет действовать запрет на проведение проверок и наложение штрафов в отношении предпринимателей, занимающихся торговой деятельностью. По его словам, такое решение было принято на заседании рабочей комиссии, которая была создана по решению президента Садыра Жапарова после серии митингов торговцев различных рынков в нескольких городах.

Кыдыргычов говорит, что с начала 2024 года «будут вестись разъяснительные работы и пока люди привыкнут к новой системе, научатся, никаких штрафов налагаться не будет».

Торговцы различных рынков стали выходить на акции протеста с 29 ноября. На митинги выходили предприниматели в Бишкеке, Оше, Караколе, Таласе, Токмоке, Кара-Балте и Нарыне.

Главное требование торговцев — сохранить систему патентов, по которым они работают, отменить новые условия налогообложения, в том числе требования об обязательном использовании контрольно-кассовых машин (ККМ).

