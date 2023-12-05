Международный детская организация ЮНИСЕФ опубликовала доклад о жизни детей с инвалидностью в Европе и Центральной Азии. В нем говорится, что в Кыргызстане 82% детей с инвалидностью в возрасте от 2 до 14 лет подвергаются психологической агрессии со стороны воспитателей.

«Дети с инвалидностью во многих ситуациях продолжают сталкиваться с изоляцией: начиная с того, что им не оказывают полноценную поддержку в школе, им не читают и с ними не играют дома, и заканчивая тем, что к этим детям применяют дисциплинарные меры насильственного характера», – говорит региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Реджина Де Доминичис.

Согласно докладу, дети с инвалидностью также чаще подвергаются «суровым телесным наказаниям».

Кроме того, у таких детей меньше шансов овладеть базовыми навыками чтения и счета, у них меньше игрушек и детских книг.

При этом в ЮНИСЕФ отмечают, что они взаимодействуют с правительством Кыргызстана для создания инклюзивного образования, свободного от стигматизации, дискриминации и насилия.

В докладе также есть рекомендации для стран по улучшению поддержки семей и обеспечению справедливого доступа детей с инвалидностью к инклюзивным услугам:

сделать социальные услуги, системы образования и среду инклюзивными и доступными, чтобы предотвратить случаи разлучения семей и обеспечить всем детям возможность получать уход и помощь на уровне местных сообществ, а также возможность учиться, играть и получать информацию;

обеспечить защиту детей с инвалидностью от насилия, жестокого обращения, безнадзорности и эксплуатации;

расширить доступ к охране психического здоровья и психосоциальной поддержке;

провести работу по искоренению стигматизации и дискриминации в отношении детей с ограниченными возможностями и обеспечить таким детям возможность быть услышанными и оказывать влияние на разработку политики;

инвестировать в обеспечение социальной защиты детей и их семей, позволяющей им получить доступ к важнейшим услугам и снизить уровень бедности, обездоленности и изоляции;

обеспечить сбор надежных и инклюзивных данных, выходящих за рамки распространенности и способствующие осознанию положения детей с ограниченными возможностями.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.

Часто дела не доходят до суда, потому что в большинстве случаев дети подвергаются насилию со стороны родственников. Даже если семья пострадавшего решит написать заявление, после разговора с родственниками они могут отказаться от него.

Из-за участившихся случаев насилия в отношении детей, в августе 2022 года президент Садыр Жапаров подписал закон, ужесточающий наказание за насилие над детьми.