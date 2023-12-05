Министерство внутренних дел предлагает ужесточить наказание в отношении членов и организаторов криминальных группировок, вплоть до пожизненного заключения под стражей.

По данным МВД, масштабы организованной преступности в республике «представляют реальную угрозу общественной и национальной безопасности». По данным министерства, численность активных членов ОПГ со своими «воровскими взглядами», криминальной иерархией и статусом на территории Кыргызстана составляет более 400 человек.

В МВД говорят, что «нынешние превентивные меры не дают полноценного результата в борьбе с организованной преступностью». В связи с этим ведомство предложило внести поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение 4 декабря.

Так, ведомство предложило не применять срок давности в случае совершения таких преступлений, как легализация преступных доходов, создание организованной группы/преступного сообщества или участие в ней/нем, финансирование ОПГ, создание незаконного вооруженного формирования или участие в нем.

Также МВД предлагает:

ужесточить наказание за преступления, совершенные в интересах ОПГ;

приговаривать к пожизненному лишению свободы за создание ОПГ/преступного сообщества или участие в ней/нем и создание незаконного вооруженного формирования;

конфисковывать в собственность государства любую прибыль, полученную или извлеченную в результате легализации (отмывания) преступных доходов.

Кроме того, МВД хочет дополнить Уголовный кодекс двумя новыми статьями: «Занятие положения в криминальной иерархии» и «Пропаганда криминальной идеологии».



В ведомстве считают, что первая статья позволит выявлять лиц, занимающих положение в криминальной иерархии и привлекать их к уголовной ответственности, а вторая — «послужит эффективным рычагом профилактики пропаганды» криминала среди населения, в особенности, в молодежной среде.

«Таким образом, уголовная ответственность наступает для лиц, занимающихся скрытой пропагандой идей организованных групп или преступных сообществ на систематической (профессиональной) основе и конечной целью которых является склонение к участию в преступной деятельности и желающих наступление таких последствий», — говорят в МВД.

Власти Кыргызстана заявили о том, что в стране ведется жесткая борьба с ОПГ, и обещают, что преступности в стране больше не будет.

4 октября во время спецоперации в Бишкеке был убит один из самых известных кримавторитетов республики Камчы Кольбаев, который носил титул «вора в законе» и был лидером ОПГ. В ГКНБ сообщили, что он оказал «вооруженное сопротивление» при задержании и был «ликвидирован» ответным огнем.

После этого ГКНБ начал активно задерживать членов ОПГ Кольбаева. В начале октября спецслужбы отчитались о задержании более 40 активных членов и лидеров преступной группы. В числе задержанных есть и некоторые бизнесмены.

Также некоторые кримавторитеты один за другим публично заявили об отречении от прежних «воровских понятий» и пообещали впредь подчиняться закону.

Читать по теме: Борьба с ОПГ в Кыргызстане: курс на уничтожение или передел влияния?

Фото на главной иллюстративное / «Азаттык».