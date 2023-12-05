В Кыргызстане первые шесть месяцев 2024 года будет действовать запрет на проведение проверок и наложение штрафов в отношении предпринимателей, занимающихся торговой деятельностью. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на замглавы Налоговой службы Исламбека Кыдыргычова.

По его словам, такое решение было принято на заседании рабочей комиссии, которая была создана по решению президента Садыра Жапарова после серии митингов торговцев различных рынков в нескольких городах. Чиновник сообщил, что мораторий вступит в силу 1 января 2024 года вместе с нормой об упразднении патентов для торговой деятельности.

Кыдыргычов говорит, что «первые полгода будут вестись разъяснительные работы и пока люди привыкнут к новой системе, научатся, никаких штрафов налагаться не будет».

«Кроме того, отменяются все отчеты. Никому [из торговцев] не надо будет нанимать бухгалтера. И еще будет приложение, где достаточно двух кликов, чтобы отметить поступление того или иного товара. Проверок также не будет. Руководители говорят, что если и этого срока будет недостаточно, то мораторий будет продлен. Это относится к тем, кто работает на рынках и в целом в торговой сфере», — рассказал он.

Также Кыдыргычов сообщил, что дано поручение о приобретении 30 тысяч ККМ, которые будут безвозмездно предоставлены торговцам.

Торговцы различных рынков стали выходить на акции протеста с 29 ноября. На митинги выходили предприниматели в Бишкеке, Оше, Караколе, Таласе, Токмоке и Кара-Балте.

Главное требование торговцев — сохранить систему патентов, по которым они работают, отменить новые условия налогообложения, в том числе требования об обязательном использовании контрольно-кассовых машин (ККМ).



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Фото на главной: Дастан Умотбай уулу / «Азаттык».