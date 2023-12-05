Топографические рабочие группы Кыргызстана и Таджикистана согласовали еще 24 километра и 10 метров государственной границы. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба Кабмина.

Какой именно участок границы был описан не уточняется.

Встреча делегаций двух стран проходила с 29 ноября по 5 декабря в городе Бустон Согдийской области Таджикистана. Следующая встреча по описанию оставшихся участков пройдет на территории Кыргызстана.

Ранее главы правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов заявляли, что по вопросу госграницы приняты несколько «принципиальных решений».

По словам Ятимова, у Кыргызстана будет постоянный и непрерывный доступ ко всем объектам, которые Кыргызстан использует на территории Таджикистана, но земли остаются за Таджикистаном. Такой же принцип будет работать по отношению к таджикским объектам, находящимся на территории Кыргызстана: у Таджикистана будет доступ, но земли остаются за Кыргызстаном.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Из них более 600 километров власти обеих стран уже уточнили.

Из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской и Ошской областях периодически возникают конфликты.

Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Бои и столкновения велись по всему периметру госграницы. В результате конфликта погибли 63 кыргызстанца, еще 206 человек получили ранения.

Власти Таджикистана отмечали, что в том конфликте погибли 41 человек, а пострадали более 20 человек. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, писало о гибели 83 человек.

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